Corrida cambiaria en Argentina | Entidades bancarias tildan de “irresponsables” las declaraciones de Milei sobre el peso y las inversiones en plazos fijos

Si bien no se critica al candidato libertario teniendo en cuenta el derecho constitucional a la libre expresión, los bancarios le piden “responsabilidad democrática”, debido a que sus dichos generan no sólo malestar en la población sino también “volatilidad financiera”.

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron este martes en conjunto las declaraciones del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es “excremento”, y reclamó «responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio» en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios del 22 de este mes.

“Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”, indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

Las entidades en su conjunto señalaron que “los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”.

“Exhortamos a los candidatos a recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino”, subrayaron las cuatro entidades.

Por su parte, los bancos afirmaron que “los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

“En el marco de los 40 años de democracia en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable”, sostuvieron las entidades en el comunicado difundido este mediodía.

Remarcaron que, “más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente”.

“Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, respondió Milei ante la consulta de qué hacer con los depósitos a plazo fijo.

DÓLAR A 1000

Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro. En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la… pic.twitter.com/Ke6c6epjbF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2023

Rossi sobre Milei: “Es un canalla”

El candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, criticó este martes al postulante a presidente por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, al asegurar que «le preocupan más sus perros que los argentinos» y advirtió que tiene «una irresponsabilidad enorme» luego de que el diputado recomendara retirar el dinero de los bancos y comprar dólares en lugar de renovar plazos fijos.

«Es un canalla de candidato a presidente. No le preocupa absolutamente nada, ni Argentina ni los argentinos. Fomenta un escenario de mayor inestabilidad para lograr sus objetivos. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Le preocupan más sus perros que los argentinos», afirmó Rossi en declaraciones a radio Delta.

El jefe de Gabinete sostuvo que las declaraciones expresadas por Milei son una «irresponsabilidad enorme» y contrastó esta postura con la que tuvo el presidente Alberto Fernández luego de las PASO de 2019, cuando ante la corrida que enfrentaba el entonces mandatario Mauricio Macri expresó públicamente que el dólar estaba «bien en ese lugar» con el objetivo de parar la suba.

«En los contextos electorales presidenciales siempre hay turbulencias bancarias y cambiarias. A esto se le suma un candidato que plantea que va a dolarizar y que durante la semana pasada dijo que cuanto más alto este el dólar es mejor para las posibilidades de dolarizar. Esto genera desprotección a los que viven en pesos y que no tienen la posibilidad de comprar dólares», apuntó.

Rossi añadió que «es mentira que vamos a tener una dolarización» si gana Milei, sino que va a haber «500 monedas más porque lo primero que van a hacer las provincias a las que no le manden la plata de coparticipación es empezar a emitir su propia moneda, como sucedió en los 90».

Corrida cambiaria en Argentina| Para el director del BCRA, lo que hizo Milei fue «un intento de desestabilización descarado»

Aseguró que los dichos del candidato presidencial por La Libertad Avanza «busca generar una corrida bancaria para potenciar la corrida cambiaria». Agregó que la sociedad «debería condenar algo tan burdo».

El director del Banco Central (BCRA), Agustín D´Attellis, calificó como “un acto de irresponsabilidad sin precedentes” las afirmaciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, respecto de no renovar los plazos fijos en pesos.

“Es una irresponsabilidad total, un acto de irresponsabilidad sin precedentes”, remarcó D´Attellis en declaraciones a Télam Radio.

El economista y director del BCRA recordó que Milei “ya había tenido una expresión muy desafortunada que buscaba generar una corrida cambiaria”, al manifestar que el dólar “cuanto más alto mejor, porque más fácil iba a resultar dolarizar” en un eventual Gobierno de su sector político.

«Milei sabe que estamos en una situación de fragilidad, de incertidumbre y con una escasez de dólares muy importante»

“No conforme con eso, busca abiertamente generar una corrida bancaria para potenciar la corrida cambiaria, cuando dice que no renueven los plazos fijos porque el peso ya no va a valer absolutamente nada”, explicó.

Para el funcionario, se trata de un «intento de desestabilización descarado» y afirmó que «todos los indicadores señalan que Argentina no es un país de 1000 pesos por dólar».

En este marco, alertó que Milei intenta que haya retiro de pesos “para correr todos esos pesos” hacia el dólar, “sabiendo que estamos en una situación de fragilidad, de incertidumbre y con una escasez de dólares muy importante».

Con información de Télam – Ámbito Financiero – Cronista Comercial