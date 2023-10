Las retenciones protagonizaron fuertes cruces en el último debate presidencial: qué dijo cada candidato respecto a esta medida que beneficia al campo

Este domingo, Massa, Milei, Bullrich, Schiaretti y Bregman se enfrentaron en el último debate presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre. Con fuertes cruces, uno de los temas que generó discrepancias fue la eliminación de las retenciones y medidas para el campo.

Luego de la presentación y las primeras chicanas al debatir sobre seguridad, los cinco candidatos presidenciales expusieron sobre “Trabajo y producción”, fue en esta temática donde mencionaron las retenciones en su minuto de presentación del tema como fue el caso de Massa, Schiaretti y Bullrich; o bien esperaron a las preguntas cruzadas como lo hizo Milei.

El candidato y ex gobernador de Córdoba Jun Schiaretti fue quien abrió el bloque. “Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión, que se logra con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores, tener una estructura impositiva que no castigue a la producción”, señaló.

Y destacó la necesidad de “eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial”.

Le siguió Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, quien aprovechó una vez más para detallar sobre sus propuestas: seguir apostando por un Programa de Desarrollo Exportador y recordó que parte de esta iniciativa comenzó con la eliminación de las retenciones a algunas economías regionales.

Tras la palabra de Massa vino la primera réplica al tema, fue Schiaretti quien apuntó contra Massa. Le recordó del pedido que hicieron los Gobierno provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe para que declare economía regional a la industria láctea. Además, exigió que se extienda el plazo de la eliminación de las retenciones al sector.

“Sáquele de encima el pie al campo, déjelo que produzca y aumente la cantidad de dólares, en vez de aplastar al campo, impúlselo a que genere como hacemos nosotros”, apuntó Schiaretti directamente al candidato de UxP.

Massa no se quedó callado y solicitó replica a los dichos del ex gobernador de Córdoba. “Hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá, porque muchos de los impuestos que se crearon entre 2015 y 2019 que le ponen la pata en la cabeza a las Pymes y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba”, arremetió Massa.

“Yo quiero ser claro, el maní, la leche, el tabaco y otras economías regionales que cambian en Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas con la eliminación de las retenciones que nadie más se animó a hacer”, recordó Massa.

“Viene acá y hablan de sacar la pata de la cabeza a Pymes y productores y después van y duplican los impuestos”, apuntó Massa.

Schiaretti volvió a pedir replica y a su turno de hablar insistió con la necesidad de que se declare economía regional a la lechería. De esa forma ambos candidatos se quedaron si la posibilidad de seguir pidiendo réplicas, pero a diferencia de primero debate lograron poner en el centro del debate al campo.

También la candidata de JxC, Patricia Bullrich apuntó contra Massa por las retenciones “Miente Massa cuando dice que no sacamos las retenciones, miente otra vez más”, señaló refiriéndose a la gestión de Mauricio Macri. Y aseguró que, de ganar las elecciones, seguirán trabajando para levantar al campo y beneficiar a los productores.

Javier Milei no se quiso quedar atrás. Durante el minuto de preguntas cruzadas le preguntó a Scharetti: “Gobernador Schiaretti, nosotros somos los únicos que proponemos eliminar las retenciones de cuajo. ¿Qué le conviene más a Córdoba?”.

