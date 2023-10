Copa de la Liga | Boca viaja a Córdoba con el once confirmado para visitar a Belgrano

El DT realizó un nuevo táctico y definió el equipo antes de volar hacia tierras cordobesas. Cavani y Pol no serán parte, pero el mediocampo tendrá a varios titulares. Repasá como irá el Xeneize para medirse al Pirata cordobés.

Con la tranquilidad de saberse finalistas de la Copa Libertadores, el plantel de Boca cambia el chip y ya pone máxima concentración de cara a su próximo desafío por la Copa de la Liga, donde debe empezar a ganar para no complicar su clasificación. ¿Cuándo será? Este martes, desde las 20, contra Belgrano. Por eso, en esta jornada de lunes Jorge Almirón terminó de definir el once y por la tarde el plantel voló rumbo a Córdoba.

En la última práctica matutina, el DT plantó el mismo equipo que había parado ayer. Es decir, un mix entre titulares y suplentes. Las únicas cuatro piezas habituales que repetirán con respecto a Palmeiras e irán desde el arranque son Cristian Medina, Equi Fernández, Valentín Barco y Miguel Merentiel.

Lo que ya se sabe es que para esta fecha Boca no tendrá a disposición a varias de sus figuras. Edinson Cavani, quien no tiene ningún problema físico, pero viene de una extensa seguidilla y el jueves en San Pablo hizo un gran desgaste por la Copa Libertadores, no fue convocado por Almirón con el objetivo de recargar energías. Similar es la situación de Pol Fernández y Nicolás Figal, que completaron los 90 minutos y tendrán descanso.

Por otra parte, a esos nombres importantes que no viajaron a Córdoba hay que sumarle otras tres bajas más: Fran Fabra, Luis Advíncula y Norberto Briasco, quienes fueron convocados a sus respectivas selecciones en el marco de la fecha FIFA.

Tal vez te interese leer: Copa de la Liga | Con tres partidos, hoy continúa la fecha 8: horarios y quiénes juegan

El once de Boca que paró Almirón y se perfila para jugar con Belgrano

Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Equi Fernández, Valentín Barco; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

Los convocados de Boca para viajar a Córdoba

Copa de la Liga | Con tres partidos, hoy continúa la fecha 8: horarios y quiénes jueganhttps://t.co/WvWsrxhWhV — misionesonline.net (@misionesonline) October 9, 2023

Fuente: TyC Sports