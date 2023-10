Giovanni Lo Celso, Paulo Dybala y Marcos Acuña serían los que regresan a los citados por Lionel Scaloni mientras que Lisandro Martínez y Gerónimo Rulli están descartados. Repasá como está la enfermería de la Scaloneta.

Luego del gran comienzo en las Eliminatorias Sudamericanas de la Selección Argentina con los triunfos ante Ecuador 1-0 y frente a Bolivia en La Paz por 3-0, a la Scaloneta se le aproximan los encuentros contra Paraguay del jueves 12 de octubre a las 20 en el Monumental y contra Perú el martes 17 a las 23 en Lima por la tercera y cuarta fecha de cara al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.

Luego de la fecha internacional de Champions League, Europa League y Conference League, el entrenador dará a conocer la lista con regresos y bajas.

Lionel Messi, confirmado

La Pulga arrastra una fatiga muscular en el isquiotibial de su pierna derecha desde la victoria frente a Ecuador por la primera jornada. Por eso, no jugó frente a Bolivia y tampoco está siendo una fija en Inter Miami, con quien se perdió la final por la US Open Cup ante Houston Dynamo. El pasado 20 de septiembre, se resintió de aquella molestia en la goleada 4-0 sobre Toronto cuando fue reemplazado a los 36 del primer tiempo. Este martes, volvió a entrenarse de manera diferenciada.

No está en sus planes ir desde el arranque contra Chicago Fire este miércoles 4 de octubre por la MLS, pero sí regresaría ante Cincinnati el próximo sábado para llegar con ritmo al partido con Paraguay. Una vez terminado ese partido, la intención del capitán de la Selección Argentina, según la información exclusiva que obtuvo TyC Sports, es viajar al país y estar entrenando en el predio de Ezeiza desde el lunes 9.

Rodrigo De Paul, sin problemas

El ex Racing se perdió varios partidos en el Atlético de Madrid de Diego Simeone por una molestia muscular en su muslo derecho, pero ya está recuperado. Sumó minutos en la victoria ante Cádiz por la fecha 8 de La Liga y probablemente lo hará contra Feyenoord por Champions League y vs. la Real Sociedad este fin de semana.

Giovanni Lo Celso, al límite

El volante de Tottenham se perdió la doble fecha inicial por una distensión en uno de sus cuádriceps. Si bien ya está recuperado físicamente y se está entrenando con sus compañeros en Londres, llegaría sin fútbol de cara a los cruces con Paraguay y Perú. El rosarino podría reaparecer entre los citados para sumar ensayos con el grupo, pero no está asegurada su participación en ninguno de los dos enfrentamientos.

Lisandro Martínez, descartado

Licha se resintió de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho en Manchester United y volvió a ser operado con éxito, pero no volverá a jugar con la Selección Argentina en lo que queda del año. Baja sensible. Con los Red Devils, se reincorporaría recién para finales de este 2023.

Vuelve Paulo Dybala

La Joya arrastraba una molestia muscular que no lo dejaba entrenarse normalmente en Roma por lo que no había participado de la primera convocatoria de este nuevo ciclo mundialista. Regresó on fire y marcó dos tantos contra Empoli en la goleada 7-0 y completó los últimos cuatro partidos por Serie A. Contra Frosinone también se anotó con dos asistencias.

Se suma Marcos Acuña

El Huevo reapareció entre los convocados de Sevilla para el duelo con Barcelona del último fin de semana tras estar un mes inactivo lesión miotendinosa en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida en la caída frente a Deportivo Alavés. Se reintegrará a la Albiceleste.

Gerónimo Rulli es baja nuevamente

El arquero de Ajax continúa recuperándose de su luxación de hombro y vuelve a ser baja. Junto a las fijas Emiliano Martínez y Franco Armani, el único convocado del fútbol argentino, Juan Musso y Walter Benítez pelean por el tercer lugar para defender los tres palos de la Selección Argentina.

