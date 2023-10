Habló el hincha misionero que se infiltró en la bombonera y terminó golpeado: “La imprudencia fue mía por meterme en la barrabrava con 50 tatuajes de River”

El hincha de River que se infiltró en la cancha de Boca el domingo del Superclásico habló con Misiones Online acerca de golpiza que sufrió por parte de los hinchas xeneizes. Admitió que lo ocurrido fue responsabilidad suya porque se coló en el partido sin entrada y con los tatuajes a la vista.

Audio de José Medina

José tiene 58 años, es de la ciudad de Posadas, pero hace varios años vive en La Paternal, Buenos Aires. Se define como hincha fanático del club de Núñez y por una desafortunada decisión, terminó golpeado por los hinchas.

El hincha explicó que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación tras la golpiza que recibió. “Estoy recuperándome acá en la Paternal, recibí millones de golpes, pero estoy bien”, detalló a este medio.

Así también, se refirió a cómo lo identificaron en la Bombonera: “Uno me identificó y me quisieron matar, me dieron para que tenga y estuve en el hospital como tres horas hasta que me recuperé”, agregó.

Así también, explicó que estaba sentado en la tribuna, hasta que fue descubierto. “Estábamos atrás del arco de Boca y uno de los hinchas me sacó la bufanda que tenía en el cuello y me vio el tatuaje de River. Ahí gritó que era un infiltrado y llegaron como 50 personas a pegarme”, señaló.

Lo que lo llevó a la cancha

Esa tarde de domingo, fue a la cancha porque quería acompañar a una amiga, que había llegado de Misiones y quería “vivir un superclásico”.

“Una amiga que es hincha de Boca vino a visitarme y la invité a ir a la cancha. No tenía entrada, pero nos metimos en el segundo tiempo después de burlar a la seguridad del estadio”, señaló por otra parte en diálogo con TN.

Por último, José afirmó que no le interesa hacerle ningún juicio a Boca y que él fue absolutamente responsable de lo que le pasó: “No voy a hacerle juicio a Boca, el responsable soy yo. Cómo voy a ir a la Bombonera con tatuajes de River”, finalizó.

