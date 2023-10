Dirigentes correntinos de la forestoindustria estudian las ventajas del puerto de Posadas para reducir costos y exportar

La Asociación Foresto Industrial de Corrientes (AFIC) se preocupa por la caída de exportaciones a Estados Unidos y México en la zona central de la provincia porque los costos restan competitividad. En ese contexto, ve en el puerto de Posadas una alternativa para reducir costos y facilitar exportaciones, destacando su reciente habilitación por parte del gobierno de Misiones.

Desde la Asociación Foresto Industrial de Corrientes (AFIC) expresaron preocupación por la compleja situación en la zona centro de la provincia tras la caída de las exportaciones a Estados Unidos y México pero tienen expectativos en el Puerto de Posadas como alternativa para reducir costos y exportar por esa vía navegable.

Desde la entidad, que nuclea a unas 50 industrias, expresaron que miran con entusiasmo el puerto de Posadas, habilitado por el gobierno de Misiones como nuevo canal para el servicio portuario, ya que permitiría disminuir mucho los costos al utilizar esa vía.

En esa línea, marcaron que una de las principales preocupaciones en la actualidad es que las exportaciones están frenadas y no tienen una política articulada ni integrada, generando que cada empresa exporte por su cuenta. El hecho de que no haya aserraderos de la zona que hayan exportado en importantes volúmenes se debe a que los números no son competitivos. Sin embargo, tienen expectativas con la medida recientemente aplicada de quita de retenciones para el sector y un dólar diferencial.

Las empresas correntinas del sector exportaban a través del puerto de Buenos Aires, pero el puerto de Posadas abre una nueva oportunidad para el sector porque se bajarían mucho los costos.