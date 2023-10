Juegos Evita | El año pasado salió última y este año se subió al podio: “Cuando dijeron mi apellido y Misiones tuve un escalofrío en todo el cuerpo” 

Los Juegos Nacionales Evita 2023 han sido testigos de momentos de emoción y triunfo, y entre los destacados se encuentra la joven atleta Dahiara Ramirez, oriunda de Posadas, quien se alzó con la medalla de plata en la disciplina de levantamiento olímpico. La competición estuvo marcada por la intensidad y la rivalidad, con una diferencia de tan solo un kilo separando a Dahiara del oro.

Con una sonrisa radiante en su rostro, Dahiara compartió sus pensamientos sobre esta experiencia única: “Este año me tocó subir al podio en segundo lugar y sinceramente fue una experiencia muy hermosa, muy indescriptible. Me encantó todo el movimiento que hicieron, la competencia también estuvo peleada. Comparado con el año pasado me fue muy bien, hermoso, todo estuvo hermoso, me encantó todo”, afirmó.

Con tan solo 15 años, Dahiara se ha destacado como una prometedora atleta de levantamiento olímpico, y su enfoque ya está en los próximos desafíos. “En noviembre tengo los nacionales en Buenos Aires, así que vuelvo a entrenar con todo”, anticipó.

Consciente de la competencia creciente en su disciplina, Dahiara expresó: “Claramente tengo que empezar a tener más potencia. Porque ya está complicada la competencia en los nacionales tengo bastante competencia, así que si tengo que volver a entrenar bastante fuerte”.

Dahiara dedicó su medalla de plata a dos personas especiales en su vida: “Primero y principal para Rafa, que estuvo, estuvo siempre al lado mío todo. Y a mi papá también, eh. El año pasado ellos. Ellos saben cómo me volví muy mal por el tema de quedar último, siendo que tenía posibilidad para poder estar en el podio y este año me apoyaron todo el tiempo, todo. Y estoy muy agradecido también”.

Cuando se le preguntó sobre el destino de su medalla, Dahiara compartió: “Probablemente le ponga un cuadrito. Porque es hermoso. Aparte del esfuerzo que me llevó conseguir esto, también vas a quedar ahí en un altar”.

Uno de los momentos más emotivos para Dahiara fue escuchar su apellido y su provincia, Misiones, en el podio: “Sinceramente, tuve un escalofrío por todo el cuerpo y cuando dijeron mi nombre y dijeron Misiones, yo me largué a llorar porque fue hermoso. Fue una experiencia muy hermosa”.

Finalmente, la atleta hizo un llamado a los jóvenes para que se unan a su deporte y experimenten la belleza de estar en forma y competir: “Aparte de que es un deporte que ayuda, que es sano, todo es lindo porque viajas, conoces todo y no es tan complicado, así que es bastante fácil y es hermoso el deporte. Una vez que le agarras la mano, es muy lindo”.

Los Juegos Nacionales Evita 2023 reunieron a más de 25,000 jóvenes de todo el país en Mar del Plata durante casi una semana, celebrando el espíritu deportivo y la camaradería. La delegación de Misiones demostró ser una potencia emergente al cosechar un total de 75 medallas en este evento, que estuvo marcado por la diversión, la amistad y la celebración de la música y la educación.