debate presidencial 2023

El politólogo Cristian Solmoirago consideró que ningún candidato logró diferenciarse de manera significativa, cuestionó el formato del debate y anticipó que para el segundo debate los candidatos ajustarán sus discursos para lograr mayor efecto.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/10-02-Santamariadelasmisiones-Cristian-Solmoirago-Analisis-Primer-Debate-Presidencial-9.08.mp3

Cristian Solmoirago- Santa María de las Misiones

El politólogo Cristian Solmoirago destacó que la «falta de intensidad» fue una de las características más llamativas del primer round del debate de candidatos a presidente que se realizó ayer. Consideró que ninguno de los aspirantes a ocupar el sillón de Rivadavia aprovechó la oportunidad para diferenciarse. «Se esperaba que a Milei lo sacaran del foco y no sucedió. Que Patricia Bullrich fuera más agresiva y tampoco. Que Sergio Massa empiece a proponer cuestiones muy puntuales con respecto a lo económico y tampoco sucedió», dijo el consultor.

El especialista indicó que el formato de los debates presidenciales en Argentina aún precisa mejorar si lo pensamos a comparación de otros países donde estos encuentros tienen una larga tradición. “Tenemos que acordarnos que hace muy poco se instauró este tipo de debates de manera obligatoria. Y no como otros países que ya tienen institucionalizado hace muchísimos años”, afirmó Solmoirago.

La disertación sobre quién resulta ganador en estos debates, fue otro tema que el politólogo puso sobre la mesa. “A mí me sorprende mucho cuando dicen ‘¿Quién ganó el debate?’ Me parece que el debate tiene que ganar la gente para conocer a cada uno de los candidatos, conocer su propuesta, conocer su impronta. Los triunfadores tienen que ser los electores, no el candidato», explicó.

Solmoirago también se refirió a lo que considera una sobrevaloración del impacto que pueden tener las pifias de los candidatos en estos debates. “Tiene que ser muy grotesca la acción y la irrupción dentro del debate”, dijo, recordando cómo en el debate de 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, lo más recordado fue un episodio poco relevante: «El beso y no beso”.

En este sentido, sostuvo: «Lo que sirve del debate es lo que se habla antes y después, el sobreanálisis que se comenta posteriormente al debate. Si alguno comete un error se habla en los dos días posteriores al debate». De esta manera, según sus palabras, no se trata de una instancia para captar gran cantidad de votantes o para dar a conocer propuestas, sino para impactar en la opinión pública.

Uno de los puntos de interés durante el debate fue la actuación del candidato Schiaretti, quien parecía estar más enfocado en su provincia que en el país. “Schiaretti le habló a su elector, que es el elector de Córdoba”, comentó Solmoirago, quien interpretó esta acción como una estrategia para resguardar los votos en su provincia. En cambio, en Bregman se percibió soltura al momento de expresar sus ideas en contraposición a la de sus adversarios, puesto que fue quien más «chicaneó».

Con la vista puesta en el próximo debate programado para el domingo próximo, el politólogo anticipó que los candidatos ajustarán estrategias, apuntando a corregir errores y posiblemente cambiando la temática a seguridad, según confirmaron, donde Patricia Bullrich podría tener una mejor performance.

Finalmente, el politólogo se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que alguno de los candidatos logre una victoria en primera vuelta. “No puedo ni garantizar ni arriesgar, pero todo indicaría que en Argentina va a haber balotaje, va a haber segunda vuelta. No creo que ningún candidato en este contexto se haga con una mayoría calificada para que esto se termine el 22 de octubre”, concluyó.

