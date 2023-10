La modelo que generó sobresaltos en plena campaña hizo su descargo en las redes sociales. Qué dijo sobre el viaje en yate a Marbella, de Insaurralde y la cartera y reloj de lujo que mostró.

La modelo e influencer Sofía Clerici, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por aparecer junto al exjefe de Gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde, publicó este domingo un mensaje desde sus redes sociales, donde habló de las fotos junto al exfuncionario bonaerense en un yate en Marbella.

Habló Sofia Clerici tras las fotos virales con Martín Insaurralde

En medio del escándalo, la modelo acudió a sus redes sociales para emitir un descargo y lo hizo a través de su perfil de Instagram.

“Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar”, inició en el posteo.

Y prosiguió: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. “Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”, agregó.

A modo de cierre, Sofía Clerici se descargó con todos los que la criticaron en las distintas plataformas y disparó: “Besitos y ocúpense de sus vidas!!! (sic) No pierdan tiempo (que pasa rápido)”.

Como era de esperar, sus seguidores le brindaron apoyo tras las imágenes y videos difundidos, y comentaron: “Sofi, te banco mucho. Te me haces super buena persona y toda mujer merece amor y respeto. ¿A quién no le gustaría estar en tu lugar?”, fue uno de los mensajes. Al que la modelo le contestó: “Sí, soy genuina y buena gente, me criaron así”.

Por otro lado, una seguidora más les escribió: “Decile a Martín que lo re banco. Hacé la tuya, Sofi. La vida es una sola”.

(Ambito)