¿Qué le pasa a Charly García?: “Está muerto en vida”, afirmó Nacha Guevara, en medio de sus recientes internaciones y las críticas de quienes no logran visitarlo

Nacha Guevara afirmó que el músico está "muerto en vida", mientras que Fabiana Cantilo sostuvo que hay personas que impiden que lo visite. Las quejas que apuntan al "entorno", la mujer que controla el acceso al músico y las respuestas de sus familiares más cercanos.

“He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño a ese Charly García”, dijo Nacha Guevara este sábado en el programa de TV “PH Podemos hablar”.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó.

La última vez que se vieron, él tardó en reconocerla, tardó en identificarla. “No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos”, señaló.

El diagnóstico de Nacha Guevara y su dramática observación estimula un tema instalado en la agenda pública en modo incertidumbre: ¿cómo está la salud de Charly García? Random fue su último y decimotercer álbum de estudio, editado en 2017. El 23 de octubre de 2021 festejó sus 70 años con un concierto inolvidable en el Centro Cultural Kirchner: fue su último show. Su último cumpleaños lo celebró rodeado de amigos y colegas en una noche íntima en el Bepop Club: en silla de ruedas y sentado al piano.

Las noticias de promesas de espectáculos, de regresos antológicos, se mezclaron con partes médicos. Una internación el 12 de agosto de 2023 en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por recomendación de los médicos, su alta definitiva tres días después, su último posteo en redes sociales con el mensaje de tranquilidad que decía: “Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse. SNM”. El cartel de “pronóstico reservado” publicado por el mismo centro de salud el 9 de marzo de 2022 luego de que el artista pasara tres semanas internado producto de una “quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo, ocasionada por un accidente doméstico”.

Fabiana Cantilo dijo la semana pasada que lo último que sabe de Charly es que no camina. Las novedades que recibe del artista son a través de Fito Páez: “No me lo dejan ver y ya dejé de insistir”. Fernando Samalea, baterista, bandoneonista, compositor y escritor, alimentó la angustia con una publicación en Facebook que luego prefirió eliminar: “Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama”. La potencia de estas declaraciones aumentó el halo de misterio alrededor de la salud del músico. Un hashtag regó las redes sociales en el mismo tono de protesta y liberación: #FreeCharly.

La revista Noticias lo puso en el relieve de su tapa de su última edición. El título es “El cerco a Charly”. La información que lo completa aporta: “Sus amigos históricos denuncian que les prohíben acercarse y apuntan contra una mujer: Mecha Iñigo, la novia de Charly, que maneja el presupuesto y la productora. Hace un año que el ídolo tiene un disco listo para salir pero que, según fuentes muy cercanas, está frenado por el entorno. Y que el celular, el único medio de comunicación con él, se prende sólo cada quince días, lo que impide poder localizarlo”.

Lo argumenta, lo ilustra con una anécdota. Después del show sorpresa en el CCK, en el marco de su cumpleaños número setenta, la fiesta continuó en el hotel Faena. Tocó durante 21 minutos en una celebración íntima con sus amigos más cercanos. La presencia que despertó la indignación de los presentes fue la de Roberto Pettinato: “El otrora integrante de Sumo no sólo nunca fue del círculo íntimo de García, sino que mantiene un vínculo muy cercano con Mercedes Iñigo, la pareja de García, algo que genera desde incomodidad hasta una profunda bronca en el ambiente de Charly”, reconstruye el artículo. La tensa paz se desdibujó cuando, ya de madrugada, el agasajado se dirigió a su habitación. Los presentes manifestaron su desagrado. “El debate, de hecho, escaló de tono al punto de que trompadas volaron por los aires. Fue un momento de inflexión en la relación entre la novia y el resto del entorno. Pasó de mala a nula”, dicen en Noticias.

Mercedes Iñiga, conocida como Mecha, es la pareja de Charly García desde 2008. Ella lo conoció cuando tenía 18 años. Construyeron una relación “casi energética”, como definió ella, ex modelo y encargada del scouting de una agencia. Ella ya tiene 35 y es quien lo acompaña en la intimidad desde hace 17 años. Según la revista Noticias, Charly salió apenas tres veces de su casa en el último año, se pasa los días tirado en la cama y mirando la televisión, no camina ni hace rehabilitación. Algunos de sus amigos que no tendrían permitido verlo y lo manifestaron públicamente son Juanse, Fabiana Cantino y Nacha Guevara. No señalan a nadie pero lo sugieren.

“Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió. Pero todo es a medida que lo vaya viendo. Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza”. La definición pertenece a Josi García Moreno, la hermana menor, en diálogo con Clarín.

Reveló que Charly se encuentra con tratamiento y con kinesiólogos diarios, que su última internación en el Instituto del Diagnóstico (“que es como su segundo hogar”, agregó) fue un chequeo general de rutina porque no le bajaba la fiebre, que le quedaron muchos injertos en la pierna por la quemadura, y que Mecha contribuyó a sostener la comunión familiar alrededor del músico. “Lo molesto es que digan que somos un ‘entorno’. ¡Somos la familia y estamos acompañándolo! También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras. Cualquiera que haya ido a los cumpleaños o a verlo últimamente, como David Lebón, Fito Páez, Hilda, León o los Ortega, saben que estamos y que no estamos pre-ocupados sino que estamos ocupados, ocupándonos de ayudarlo”, sostuvo.

Fuente: Infobae