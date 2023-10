Tres leyendas en una canción: los Rolling Stones estrenan nuevo tema junto a Lady Gaga y Stevie Wonder

Los Rolling Stones están de vuelta con una sorprendente colaboración. "Sweet Sounds of Heaven", un nuevo sencillo que cuenta con la participación de Lady Gaga y Stevie Wonder. Esta emotiva canción marca un hito en la carrera de la banda y promete emocionar a los fanáticos del rock y el soul.

Después de más de cinco décadas de espera, los fanáticos de los Rolling Stones pueden deleitarse con una nueva canción larga: siete minutos y 22 segundos dura el segundo sencillo de su próximo álbum Hackney Diamonds, llamado Sweet Sounds of Heaven. Esto marca la canción más larga en un disco de estudio del icónico grupo de rock desde You Can’t Always Get What You Want, en 1969.

Lo que hace que esta pista sea aún más especial es la colaboración de dos leyendas musicales: Lady Gaga y Stevie Wonder. Mientras que Angry fue el primer sencillo lleno de energía de Hackney Diamonds, Sweet Sounds of Heaven es una hermosa súplica soul con toques góspel que ve a la música como salvación. La canción se abre con un emotivo piano blues interpretado por Stevie Wonder, seguido por las voces conmovedoras de Mick Jagger y Lady Gaga. Juntos, cantan un mensaje de esperanza y solidaridad, implorando que nadie pase hambre y pidiendo protección contra el dolor y el daño.

La colaboración de Lady Gaga en esta canción fue completamente casual. Mientras los Stones estaban grabando, Gaga estaba en el estudio vecino grabando canciones para la banda sonora de Joker: Folie à Deux, la secuela de la premiada película de 2019 Joker, o Guasón. Al escuchar la música de los Stones, no pudo evitar soltar algunos sonidos de asombro, lo que llamó la atención de Mick Jagger. La invitó a unirse a ellos, y lo que siguió fue una improvisación emocionante que añadió un toque único a la pista.

Esta no es la primera vez que los Rolling Stones colaboran con Stevie Wonder, ya que en 1972 lo llevaron de gira como telonero y compartieron el escenario en algunas ocasiones, fusionando el rock y el funk.

«Sweet Sounds of Heaven» es la penúltima canción de «Hackney Diamonds», un álbum que marca el regreso de los Stones con canciones originales después de 18 años. Además de Lady Gaga y Stevie Wonder, el álbum también cuenta con la participación de otras leyendas como Paul McCartney, Elton John y Bill Wyman, junto con grabaciones póstumas de Charlie Watts, el añorado baterista del grupo.

Sweet Sounds of Heaven ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming, y viene en dos versiones: la original, de 7:22 minutos, y una versión acortada, de 5:08 minutos.

(Originalmente publicado en Misiones Cultural)