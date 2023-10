La alianza opositora culminó su peor semana desde el inicio de la campaña: acusaciones varias, caos en el Senado, cruces partidarios, el particular rol de Macri, la UCR contra de Milei. El escenario nacional se replica en la provincia, donde también se avizora una ruptura cambiemita en el futuro inmediato.

Por Fiorella del Piano

Esta semana la alianza Juntos por el Cambio dio un paso más hacia su disolución al quedar más claros los caminos que tomarían los sectores principales de la coalición en caso, como adelantan las mayorías de las mediciones, Patricia Bullrich queda fuera del ballotage. Por un lado, los radicales (esta semana los gobernadores de Jujuy y Corrientes compartieron un acto con Massa) y Larreta optarían por el tigrense en una eventual segunda vuelta ante Milei, por el otro, el núcleo duro del PRO, comandado por Mauricio Macri, se inclinaría hacia el compañero de fórmula de Victoria Villarruel.

Con el radicalismo trabajando para sus candidatos a diputados y senadores únicamente, sin involucrarse en la candidata presidencial de la alianza (Larreta también puso piloto automático en ese sentido), los cambiemitas tuvieron otro fuerte cruce interno a raíz de lo sucedido esta semana en el Senado de la Nación con la ausencia de la senadora Lucila Crexell (identificada con Bullrich), quien fue acusada de permitir el empate en el debate por los pliegos de los jueces y juezas, entre los que se encontraba el de la magistrada Ana María Figueroa, que luego fue roto por el voto positivo de la presidenta provisional del Senado Claudia Abdala Ledesma.

Con este escenario, es factible que el principal espacio opositor no continúe tal y como lo conocemos hoy, dado que desde el entorno del Jefe de Gobierno porteño aseguran que Macri tendría un lugar en un hipotético gabinete del libertario. El ex presidente colabora con dicha hipótesis al no afirmar explícitamente que su única candidata es Patricia Bullrich y el continuo juego de gestos y guiños hacia Milei.

La situación en Misiones es análoga a lo que sucede en el plano nacional, la lenta disolución comenzada luego de la catástrofe electoral de mayo se acentuó a partir de agosto, luego de las PASO donde se cruzaron acusaciones de traiciones debido a la supuesta promesa de votos que no llegaron desde el sector de Pedro Puerta. El retoño del ex gobernador menemista hizo su negocio al quedarse con la primera banca de diputado provincial, lo cual generó una crisis de magnitud en el radicalismo misionero, con múltiples reproches hacia la conducción por haberse quedado sin candidato propio para octubre.

Nuevamente, el contraste con el escenario que exhibe el accionar del Frente Renovador es impactante. La campaña misionerista está en su máximo esplendor recorriendo a la largo y ancho toda la provincia, con la firme convicción de que se está ante una elección trascendental donde Misiones elegirá a los representantes que defenderán su voz en el Congreso. Los relevamientos conocidos avalan esta percepción: diferentes consultoras ubican en primer lugar y con amplia ventaja a las listas que encabezan Carlos Arce y “Colo” Vancsik para Senadores y Diputados, respectivamente.

En el mismo plano se ubican los 78 intendentes, mucho más activos que para las elecciones primarias, quienes impulsan la idea de defender la Coparticipación y otros programas federales de gobierno, cuyo único defensor y garantía de continuidad de los mismos es Sergio Massa.

Simplemente debe compararse la situación de los candidatos renovadores al Congreso con los de las huestes amarillas: un ignoto candidato a diputado nacional y el publicista devenido en político, que, aunque cuenta con el activo de haber ganado una interna sin hacer campaña, ahora tiene fuertes condicionantes como el yunque que significa la boleta de Bullrich pegada a la suya y el nulo apoyo del radicalismo vernáculo.

Misiones a la vanguardia de la Economía del Conocimiento

En el plano de la economía del conocimiento, con gran éxito se desarrolló la primera Jornada IT-Cluster SBC Misiones en Silicon, reuniendo a líderes empresariales y responsables de tecnología de diversas compañías para el intercambio de ideas y el trabajo en equipo. La iniciativa fue elogiada desde todo el país por impulsar el conocimiento y la formación en tecnología.

Los organizadores destacaron que trabajar en la transformación digital de las empresas es de gran importancia en beneficio de la comunidad y el rol de generar acciones tendientes a fortalecer la industria y sinergia con el sector público para impulsar economía.

Virginia Silvero, reclutadora de Globant Chaco, destacó el evento y sostuvo que “conocer las últimas tendencias del mercado IT les sirve a las empresas para poder ser competitivos. Es importante saber cómo atraer talento, por eso está bueno conocer las nuevas estrategias. Uno de los desafíos para las empresas locales es competir con aquellas del exterior y pensar en porqué deberían elegirnos”.

Resaltó que “Misiones viene creciendo un montón en industria del conocimiento. Es un excelente camino en el que promociona a Silicon y las diversas carreras de tecnología. Eso hace que cada vez más jóvenes elijan este rubro, ese es el primer paso”.

Seguridad misionera

Misiones aborda su política de seguridad pública desde una perspectiva integral, sumando estructuras de última generación, como el Centro Integral de Operaciones 911, monitoreadas por equipos altamente capacitados, conjuntamente con la incorporación de un centenar de patrulleros policiales.

El Centro Integral de Operaciones 911, ubicado sobre la calle Córdoba de Posadas, se convierte en el hito transformador de la política de seguridad misionera, el cual cuenta con un moderno edificio de cinco pisos, equipado con tecnología de última generación que promueve la interconexión a la Red de Videovigilancia y monitorea más de 2500 cámaras repartidas a lo largo de la provincia. Único a nivel regional, se destaca no solamente por su estructura moderna, sino también por su recurso humano capacitado en alta tecnología, generando una combinación imbatible.

El sistema integral de respuestas cuadriplicó su capacidad operativa logrando un programa unificado que se encarga de diversas aristas, desde el accionar de un botón de pánico hasta el seguimiento de delincuentes a través de las cámaras. Dentro de la estructura existen 300 monitores, más de 100 equipos informáticos, además de identificadores biométricos, un videowalll y data center.

La seguridad de los ciudadanos no es uno de los servicios del Estado, es su razón de ser, ya que, si no hay seguridad no hay Estado. El filósofo político Thomas Hobbes sostenía que “El fin por el cual un hombre renuncia y entrega a otro o a otros el derecho de protegerse y defenderse por sus propios medios, es la seguridad que espera de protección y defensa por parte de aquellos a quienes la ha confiado”, estableciendo que el contrato social fundador del Estado es la garantía de seguridad. La seguridad es tan esencial que inclusive los libertarios creen que dentro de las pocas funciones que debe realizar el Estado, es la de mantener la paz y la seguridad pública.

Con respecto a esto, la política de seguridad pública es una de las prioridades del gobierno misionero, implementando diseños innovadores combinadas con tecnología de punta, acopladas a la capacitación constante del personal uniformado, posicionan a la tierra colorada como uno de los lugares más pacíficos para vivir.

En línea con la política integral de seguridad pública que mantiene la provincia, en esta semana se entregaron un centenar de nuevos móviles policiales adquiridos con fondos provinciales para reforzar el entramado logístico que realiza la Policía de Misiones. Mejorando el accionar policial aumentando los controles, con una acción más veloz e inmediata ante los requerimientos de intervención.