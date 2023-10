Análisis semanal: Massa acelera, Milei hace la plancha y JxC se diluye mientras Misiones se hace más segura

Massa encara el último tramo de campaña con medidas de impacto directo en la economía diaria de la gente, mete ruido en la oposición proponiendo un gobierno de unidad y se guarda una carta para el debate. Milei se llamó a silencio mientras sus técnicos siguen bajando el precio a las reformas extremas que milita el libertario. Bullrich se pone retro y apela al Menemóvil en busca de la unidad perdida. El Gobierno de Misiones pelea el reparto de fondos federales y concreta un hito histórico en materia de seguridad.

A tres semanas de las elecciones que valen, el panorama es más incierto de lo que era el día posterior a las PASO. Las (siempre falibles) encuestadoras y los analistas políticos de diferente laya coinciden en algunos puntos básicos:

– Javier Milei es el candidato con mayor intención de voto pero su crecimiento se detuvo hace algunas semanas. No le alcanzaría para ganar en primera vuelta, pero tiene boleto prácticamente asegurado al balotaje.

– Sergio Massa consiguió retener la totalidad del voto de UP y sostiene un leve crecimiento alimentado principalmente a base de heridos de la interna de JxC y votantes de espacios que no tienen chances reales de ganar. Se muestra como el más apto para frenar a Milei y capitaliza la incertidumbre que generan las propuestas del libertario.

– Patricia Bullrich no consigue consolidar al voto de JxC, está tercera en todas las encuestas y el voto útil le juega en contra.

– Ninguno de los posibles escenarios de segunda vuelta muestra a un ganador claro y tanto las elecciones del 22 como la segunda vuelta se terminarían definiendo con el voto de los indecisos.

Otro aspecto respecto al cual hay consenso amplio es que de las próximas elecciones no solo elegirán presidente, sino que también redefinirán completamente el sistema político de Argentina. El espacio que se quede afuera del balotaje enfrentará una real amenaza de desintegración, algo que con mayor seguridad ocurrirá si la que termina masticando el caramelo de madera del tercer puesto es Patricia Bullrich.

La expectativa del reparto de cargos de un eventual nuevo gobierno cambiemita es el pegamento que mantiene unidos a los fragmentos de esta alianza que se romperá si se diluyen las chances electorales de Bullrich.

Ya no tiene sentido el acuerdo original mediante el cual los radicales (sumados a dirigentes peronistas) aportaban presencia territorial, el PRO a un candidato capaz de ganar una elección nacional y la Coalición Cívica completaba el combo con la superioridad moral corporizada en Lilita Carrió.

Los radicales están convencidos de que ellos son los únicos que siguen haciendo su parte (desde diciembre gobernarán cinco provincias) mientras que el PRO ya no cuenta con el tipo de liderazgo necesario para ganar una presidencial y la estrella de Carrió dejó de brillar hace bastante tiempo.

Los guiños cómplices entre Mauricio Macri y Javier Milei conspiran contra la precaria unidad cambiemita, generan indignación en las filas del PRO (empezando por Patricia Bullrich que lo siente como una traición personal) y enojo entre los radicales.

Las sospechas de infidelidad crecieron en los últimos días con el acercamiento cada vez más evidente de Jorge (primo de) Macri al libertario Ramiro Marra, ambos candidatos a jefe de gobierno porteño. Los radicales porteños ya venían dolidos porque el candidato del PRO no incorporó a ninguno de ellos en la fórmula que encabeza Macri a pesar de que Martín Lousteau perdió por muy poco margen en la interna con el PRO.

Sin más motivos para permanecer unidos que la posibilidad de llegar al gobierno, los socios que forman JxC reconocen por lo bajo que la disolución será el resultado más probable si Bullrich no llegara a la presidencia.

Hábil como pocos en el arte de la rosca política, Sergio Massa busca aprovechar el conflicto ajeno para llevar agua hacia su molino. El candidato oficialista logró consolidar al voto de UP, incluidos los que eligieron a Grabois en las PASO, y desde hace algunas semanas intenta pescar afuera de su pecera para romper su propio techo de intención de voto.

Procura seducir a radicales que no están dispuestos a encolumnarse detrás de Bullrich y mucho menos a acompañar a Macri en su affaire libertario y a peronistas que nunca comulgaron con el frentetodismo.

Recurre a la conocida fórmula del “gobierno de unidad nacional” para atraerlos con la promesa concreta de repartir ministerios entre los que se unan a su causa. Desde su entorno se encargaron de dejar trascender que en el debate que se realizará mañana domingo sorprenderá con un par de nombres que integrarían un gobierno que lo tuviera como presidente.

Ya consiguió una foto con los gobernadores radicales de Corrientes y Jujuy en la última reunión de gobernadores del Norte Grande, detalle que generó suspicacias en las filas opositoras. Tras la reunión, el jujeño Morales juró lealtad a Bullrich, pero no se privó de criticar aires de “liberalismo extremo” dentro de JxC como respuesta al “populismo contagioso” que Macri había atribuido a legisladores radicales.

Pero el núcleo de la campaña del candidato oficialista sigue siendo una gestión que hasta la confirmación del último desembolso del FMI se mantuvo dentro de los carriles de la austeridad, receta de ese organismo para los gobiernos que tutela, pero que después de las PASO fue pródiga en medidas más propias de un modelo de Estado de bienestar que de uno de austeridad.

Salarios libres de impuesto a las ganancias, Compre sin IVA, facilidades para autónomos y monotributistas, eliminación de retenciones para las economías regionales y bono para los trabajadores informales formaron parte de una catarata de anuncios con el objetivo de reducir el impacto que tuvo la última devaluación en los bolsillos de los argentinos.

El plan cerrará con éxito solamente si el alivio generado por esas medidas no termina licuado por la inflación. La buena noticia es que tanto consultoras privadas como el INDEC observaron una desaceleración remarcadora en las últimas dos semanas. Todo indica que el pase a precios de la devaluación post PASO ya se completó, aunque todavía hay inflación contenida en tarifas pisadas y precios regulados. Además, el riesgo de una nueva devaluación antes de que se resuelva el trámite electoral es alto.

Defensa federal

El Gobierno provincial aprovechó con inteligencia el escenario político nacional para garantizarse que los beneficios directos que reciban los misioneros a través de las medidas anunciadas por Massa no terminen repercutiendo de manera negativa en las cuentas fiscales provinciales.

Había inquietud en las provincias por el impacto que tendrían en la coparticipación federal las modificaciones que se aplicaron a Ganancias e IVA. El secretario de Hacienda de Misiones, Aldolfo Safrán, aprovechó la última visita a Posadas del ministro de Economía para acercarle una propuesta de compensación para las provincias y una semana más tarde, en el marco de la reunión de gobernadores del Norte Grande, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y sus pares de la región terminaron de acordar con Massa el mecanismo que preservará los intereses federales.

Se incluirá una adenda al proyecto de Presupuesto 2024 mediante la cual se coparticiparán porcentajes de lo recaudado por impuesto al cheque e impuesto PAIS.

Se incluirá una adenda al proyecto de Presupuesto 2024 mediante la cual se coparticiparán porcentajes de lo recaudado por impuesto al cheque e impuesto PAIS.

Gracias a esta corrección, y en buena parte gracias a las gestiones del Gobierno provincial, la batería de medidas anunciadas por Massa no solamente traerá una baja en la presión impositiva que pesa sobre los asalariados, sino que también redundará en un reparto más federal del dinero que recauda la Nación en todo el territorio nacional.

Escándalos y estrategias

Mientras Massa puso toda la carne al asador, Milei optó por llamarse a silencio desde hace más de una semana e incluso suspendió actividades que tenía programadas, lo que generó rumores de un supuesto ataque de pánico u otros episodios de inestabilidad emocional que habría sufrido el candidato.

Desde el entorno del libertario intentan restar importancia a esas sospechas y aseguran que el silencio de su candidato responde a una pausa estratégica. Entienden que el balotaje está asegurado y ganar en primera vuelta es una posibilidad lejana, con lo cual mantener un ritmo intenso de campaña tendría más riesgos que posibles beneficios. Especialmente teniendo en cuenta la conocida inclinación al exabrupto que caracteriza al economista.

El paso a segundo plano de Milei dio más espacio a su equipo de colaboradores técnicos, cuya principal misión es bajar el tono a las propuestas más extremas de su candidato. Por ejemplo, lo que Milei planteó como dolarización, desde hace algunos días se transformó en un sistema en el que cada uno podrá elegir en qué moneda operar, nada muy distinto a lo que ya sucede en la práctica.

El problema para los libertarios es que Milei no es el único en ese espacio que sufre de incontinencia verbal. Martín Krause, referente libertario en educación, terminó banalizando el holocausto y evidenciando una dosis de racismo en un debate sobre los desafíos que tendrá la próxima gestión educativa nacional.

“Si la Gestapo hubiera sido argentina”, habría matado a “muchos menos judíos”. “Hubiera habido coimas, ineficiencias, se hubieran quedado dormidos… pero eran alemanes”, remató Krause ante un auditorio atónito, dejando en claro su preferencia por la superioridad alemana frente a la intrínseca ineficiencia argentina.

Para fortuna de los libertarios el escándalo protagonizado por Krause terminó tapado por otro más jugoso cuando a la modelo Sofía Clérici se le ocurrió dejar testimonio fotográfico en redes sociales de sus vacaciones en Marbella, compartidas con y financiadas por Martín Insaurralde, jefe de gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires. Además de presumir los costosos regalos que había recibido (se entiende que de su pareja): un reloj Rolex y varias carteras Luis Vuitton.

Todo eso a días de que se difundiera que casi 60% de los niños y jóvenes de la provincia en la que gobierna Insaurralde está por debajo de la línea de la pobreza.

La imagen que dejó el funcionario bonaerense, navegando las aguas del Mediterráneo en un lujoso yate acompañado de una deslumbrante modelo, cuadra a la perfección con el concepto de “casta política” que tan bien supo explotar Milei.

Un nuevo error no forzado de un integrante del Frente de Todos que Massa deberá soportar a pesar de no tener ninguna responsabilidad.

Después de no haber conseguido mover la aguja con la incorporación del ensayista Santiago Kovadloff, que llegó para aportar a Patricia Bullrich una visión filosófica que la propia candidata no consigue explicar, el eje de la campaña cambiemita se centrará ahora en recuperar al electorado moderado de JxC que terminó herido luego de la sangrienta interna.

Con un guiño retro destinado a la centroderecha, la candidata sacará a pasear al Patomóvil, la versión de Bullrich del Menemóvil con el que Carlos Menem recorrió el país en su primera campaña presidencial.

Consiguió que Horacio Rodríguez Larreta y Eugenia Vidal comprometieran presencia en parte del recorrido de ese vehículo. Habrá que ver si alcanza para pegar los pedazos de lo que se rompió en la interna del PRO.

Encuestas frescas

El último sondeo de opinión pública llegó de manos de la consultora CB. El trabajo se realizó de manera online en todo el territorio nacional entre el 25 y el 28 de septiembre y a grandes rasgos confirma la tendencia que mostraron anteriores encuestas.

Milei encabeza en intención de voto con 35,8%, seguido por Sergio Massa con 32,1% y Patricia Bullrich con 26,4%.

Del relevamiento, surge además que el candidato de La Libertad Avanza se posiciona como el dirigente que mejor imagen posee: 44,2% de imagen positiva y 48,5% de negativa. Mientras tanto, Massa suma 34% de imagen positiva y un porcentaje aún mayor de negativa, que llega al 60%. Bullrich, por su parte, suma poco más del 36% de valoración positiva y un 55% de negativa, ubicándose en un punto medio entre sus principales competidores.

En tanto que la Universidad de San Andrés (UdeSA) dio a conocer una nueva edición de su Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP). De acuerdo con esta encuesta, en primera vuelta, Milei sería el candidato más votado (24,2%), Massa quedaría con 20,8% y Bullrich está tercera (18,4%) entre las elecciones de los votantes argentinos. Por otro lado, el 28% respondió que no sabe a quién votaría.

Haciendo proyección de esos indecisos, la encuesta muestra a Milei con 34,7%, seguido por Massa con 29,8% y Bullrich con 26,4%.

Los escenarios de balotaje analizados en este trabajo muestran una leve diferencia para Milei ante una eventual segunda vuelta que lo enfrente a Sergio Massa y un empate técnico si la rival del libertario en esa instancia fuera Bullrich.

Misiones más segura

El martes se inauguró el nuevo edificio del Centro Integral de Operaciones 911 en Posadas. El lugar servirá como sede de un centro con tecnología de punta para la videovigilancia de la capital misionera, con equipamiento de última generación.

Se trata de un moderno edificio de cinco pisos, equipado con tecnología de punta que promueve la interconexión a la Red de Videovigilancia y monitorea más de 2500 cámaras repartidas a lo largo de la provincia. Único a nivel regional, se destaca no solamente por su estructura moderna, sino también por su recurso humano capacitado en alta tecnología, generando una combinación imbatible.

En diálogo con Misiones Online, el gobernador Oscar Herrera Ahuad subrayó que la Provincia superó significativamente a otras en materia de recursos aplicados a la seguridad. Señaló que mientras otras provincias de la región tienen unas 500 cámaras que cubren solamente sus capitales, en Misiones hay más de 2.500 cámaras con riguroso monitoreo en tiempo real que permitió una mayor eficacia en la prevención y resolución de delitos.

Herrera Ahuad resaltó además que entre unidades que se entregaron en los últimos días y otras que llegarán en las próximas semanas, se agregarán cientos de vehículos nuevos a la flota de las unidades regionales de los 78 municipios de la provincia.

Además, con la inauguración del nuevo centro de operaciones del 911, el sistema integral de respuestas cuadriplicó su capacidad operativa logrando un programa unificado que se encarga de diversas aristas, desde el accionar de un botón de pánico hasta el seguimiento de delincuentes a través de las cámaras. Dentro de la estructura existen 300 monitores, más de 100 equipos informáticos, además de identificadores biométricos, un videowall y data center.

Desde el Gobierno provincial entienden que la seguridad no es un servicio más de los que brinda el Estado sino que es “su razón de ser”, ya que “si no hay seguridad no hay Estado”. Remarcan que la seguridad es tan esencial que hasta los esquemas que proponen los minarquistas y anarcocapitalistas (las versiones más extremas de los libertarios) conciben al Estado como garante de la paz social y la seguridad pública.

La política de seguridad pública es una de las prioridades del gobierno misionero, implementando diseños innovadores combinadas con tecnología de punta, acopladas a la capacitación constante del personal uniformado, posicionan a la tierra colorada como uno de los lugares más pacíficos para vivir.

Campaña misionera

Juntos por el Cambio replica en Misiones los ruidos que llegan desde la conducción nacional de ese espacio. Siguen los pases de factura por la paliza de las provinciales mayo y por la derrota de la lista radical en agosto. Las miradas apuntan a sectores que prometieron votos que después no aparecieron, como los adherentes del espacio que lidera Pedro Puerta, que en mayo hizo su negocio quedándose con la primera banca de diputado provincial de la lista y dejando al margen al radicalismo misionero.

Los radicales se reparten entre las críticas al apostoleño, a quien acusan de no haberle puesto el cuerpo a la campaña y reproches a la conducción propia por el mal negocio que significó quedarse sin candidato propio para octubre y haber entregado la historia del partido para ir “detrás de un Puerta” en mayo.

Por su parte, los candidatos de la renovación consolidan su trajinar por toda la provincia en un creciente clima electoral que hace tiempo no se vivía. En octubre se juega por los porotos y la intensidad de la campaña es mucho mayor.

Los candidatos de la renovación se presentan como los únicos en condiciones de defender los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación y el mensaje se traduce en una alta valoración de los ciudadanos a las candidaturas de Carlos Arce y el Colo Vancsik, que prometen repetir las victorias renovadoras de mayo y agosto.

Los intendentes se muestran mucho más activos que en la previa a las PASO y decididamente convencidos de trabajar por cuidar la coparticipación y otros programas federales de gobierno, entendiendo que el único que garantiza un reparto de los recursos al interior del país es Sergio Massa.

En la medida que cae la candidata Patricia Bullrich, también disminuye la intención de voto de su candidato a senador, quien no tiene el apoyo del radicalismo ni tampoco demostró tener votos propios. Su resultado dependerá de lo que le pueda traccionar la “ex montonera”.

Economía y conocimiento

En el plano de la economía del conocimiento, con gran éxito se desarrolló la primera Jornada IT-Cluster SBC Misiones en Silicon, reuniendo a líderes empresariales y responsables de tecnología de diversas compañías para el intercambio de ideas y el trabajo en equipo. La iniciativa fue elogiada desde todo el país por impulsar el conocimiento y la formación en tecnología.

Los organizadores destacaron que trabajar en la transformación digital de las empresas es de gran importancia en beneficio de la comunidad y el rol de generar acciones tendientes a fortalecer la industria y sinergia con el sector público para impulsar economía.

Virginia Silvero, reclutadora de Globant Chaco, destacó el evento y sostuvo que “conocer las últimas tendencias del mercado IT les sirve a las empresas para poder ser competitivos. Es importante saber cómo atraer talento, por eso está bueno conocer las nuevas estrategias. Uno de los desafíos para las empresas locales es competir con aquellas del exterior y pensar en porqué deberían elegirnos”.

Resaltó que “Misiones viene creciendo un montón en industria del conocimiento. Es un excelente camino en el que promociona a Silicon y las diversas carreras de tecnología. Eso hace que cada vez más jóvenes elijan este rubro, ese es el primer paso”.