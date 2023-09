Renunció Martín Insaurralde tras el escándalo por su viaje a Marbella

Tras conocerse los gastos suntuosos y un viaje de lujo con su nueva pareja, Martín Insaurralde dejará de ser funcionario de la provincia de Buenos Aires.

Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72.

Los regalos de Sofía Clerici: cuánto salen

Entre los regalos que fue difundiendo en sus redes sociales, los objetos suntuosos que recibió Sofía Clerici, nueva pareja de Martín Insaurralde, son:

Una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100.

Una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500.

Un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000.

Una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500.

Una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000.

Además, las fotos de la influencer que hicieron pública la relación con Martín Insaurralde mostraron un viaje por el Mediterráneo en un yate llamado Bandido 90, una lujosa embarcación con cuatro camarotes, jacuzzi y barra con minibar. El precio por alquilar una jornada de ocho horas supera los $3 millones, que incluiría las bebidas, la tripulación y la posibilidad de hacer deportes acuáticos.

Fuente: Ámbito