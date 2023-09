Juegos Nacionales Evita | Alberto Pereira sumó su nombre al medallero de Misiones

El atleta logró un destacado tercer puesto en 80 mts., en la categoría Sub-14 adaptada por su discapacidad visual. Luego de recibir el galardón, dialogó con Misiones Online y le dedicó la medalla a su novia.

Misiones brilló en el segundo día de competencia de los Juegos Nacionales Evita 2023, la delegación misionera se destacó con un impresionante desempeño, llevándose un impresionante conjunto de medallas en diversas disciplinas, tanto en la categoría convencional como en deportes adaptados.

En este sentido, Misiones Online pudo dialogar con otro de los misioneros que puso su nombre en el podio. Se trata de Alberto Pereira, quien logró un gran tercer lugar en 80 mts., en la categoría Sub-14.

“La verdad me dijeron que no iba a ser fácil, pero yo di lo mejor de mí y es lo único que me importa”, afirmó con mucha seguridad el joven atleta.

Sobre su preparación, Pereira destacó el entrenamiento organizado por Miguel Allou, su entrenador, además de los familiares que lo acompañaron.

Por último, le dedicó la tan merecida medalla a su novia.

Tal vez te interese leer: Juegos Nacionales Evita 2023 | Misiones sumó medallas de oro, plata y bronce en el segundo día de competencia

Por otro lado, el propio entrenador también paso por el micrófono de Misiones Online y se refirió a lo que significa poder estar presente en una edición de los Evita.

“Contento y feliz, más que nada por el hecho de haber llegado hasta acá, por todo el esfuerzo que le metimos durante el año. Hoy nos faltó tiempo también, pero contento por estar acá, por compartir con esta gente y conocer colegas de otras provincias y de la propia Misiones, de otras localidades. Eso es lo más lindo”, comentó Allou.

“Lo más importante es relacionarse con otra gente, conocer más también del ambiente. Por ahí algunos profes nuevos o profes más viejos nos pueden dar mucha información sobre distintas cosas, técnicas, del reglamento mismo de venir acá y demás”, destacó.

“Queremos agradecer por el espacio que nos dieron para poder entrenar, a todos los directivos, a los maestros, a los profesores y a la familia principalmente, que nos acompañan siempre”, completó.