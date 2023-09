Irigoyen | Detuvieron a un ciudadano argentino con 1.500 pollitos brasileños ilegales

En un operativo llevado a cabo por el Escuadrón N° 12 de Bernardo de Irigoyen, un ciudadano argentino fue sorprendido intentando ingresar ilegalmente al país con 1.500 pollitos de origen brasileño. El individuo, cuya identidad no fue revelada, transitó por un paso internacional no habilitado y no contaba con la documentación ni los permisos requeridos para el transporte de animales.

El hecho tuvo lugar en un camino terrado paralelo a la Ruta Nacional 14, específicamente en el kilómetro 1.123, donde los efectivos detuvieron la marcha de su camioneta tipo pick-up. Al inspeccionar el compartimiento de carga, descubrieron que este transportaba varias cajas de cartón, todas ellas con inscripciones en idioma portugués y que albergaban una considerable cantidad de pollitos.

El conductor admitió haber adquirido ilegalmente los animales en territorio brasileño y reconoció su falta de documentación que certificara el estado sanitario de las aves. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tomó cartas en el asunto, procediendo a labrar las infracciones correspondientes.

Posteriormente, se secuestró el secuestro y entrega de los 1.500 pollitos, que quedaron a disposición del organismo dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de cumplir con los procedimientos legales y sanitarios para el transporte de animales, con el fin de preservar la salud de la población y evitar la introducción de posibles enfermedades o plagas en el territorio nacional.

