Un funcionario de Colonia Delicia fue denunciado por abuso sexual y amenazas

El caso fue catalogado como “abuso sexual y amenazas” y está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1 de la 3ª Circunscripción Judicial. Según la víctima, fue manoseada en su despacho y posteriormente recibió amenazas por negarse a tener relaciones con él.

La joven explicó que esta conducta estuvo ocurriendo desde hace varios meses por parte del funcionario, quien es subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Colonia Delicia.

“Desde el mes de febrero estaba contratada en la Municipalidad, cobraba por cheques y tenía que ir a la oficina de esta persona. Él es el secretario tesorero, el secretario de Hacienda; al principio me iba a buscar mi cheque y todo bien. En un momento, este hombre comienza a hacerme preguntas y a preguntarme cosas de mi vida, queriendo entablar una amistad o no sé”, consta en la denuncia realizada.

Además, la joven relató que a partir de entonces, el denunciado empezó a ofrecerle favores, incluyendo la posibilidad de conseguirle un departamento y ayudarla con sus estudios. También, la denunciante relató que fue en ese momento cuando el acusado la habría tocado sin su consentimiento y posteriormente la amenazó.

“Se acercó a mi lado, mientras estaba sentada empezó a manosearme el pecho, de manera rápida por si alguien entraba, me levanté, le dije que no iba a tener nada con él. Me contestó que si yo no accedía a tener algo con él me iba a cortar el sueldo”, argumentó en el escrito policial.

Por otro lado, la joven también denunció que cuando fue a buscar el siguiente sueldo el sujeto le iba a cortar el sueldo por ordenes del intendente. “Me presenté a cobrar, me pagó, pero me dijo que era el último mes, que era orden del intendente. Pero me dijo que si accedía a tener algo con él iba a hablar con el intendente”, relató la víctima.

La denunciante, también señaló que al contarle a su marido, que también trabaja en la municipalidad, le dijo que “hay comentarios que sucedió lo mismo con otras chicas, pero no se animaron a denunciarlo”.

