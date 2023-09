Elecciones 2023: “Abogo para que Massa sea presidente de la Nación y convoque a un gobierno de unidad nacional”, sostuvo Oscar Herrera Ahuad

El gobernador Oscar Herrera Ahuad intensificó las estrategias para los próximos comicios junto a su gabinete en Santa Ana, destacando el compromiso continuo con el gobierno nacional y la descentralización provincial. Además, respaldó la candidatura de Sergio Massa para presidente y destacó la necesidad de potenciar los recursos naturales de la región.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/09-25-SantaMariadelasMisiones-Oscar-Herrera-Ahuad-Camesa-firma-convenio-parques-solares-Ganancias-transicion-elecciones-Parte2-18.35.mp3

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/09-25-SantaMariadelasMisiones-Oscar-Herrera-Ahuad-Reuniones-entrega-moviles-programas-cooparticipacion-parte1-18.20.mp3

Oscar Herrera Ahuad- Santa María de las Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, sostuvo una intensa jornada en Santa Ana junto a su gabinete, donde compartió lineamientos y estrategias de campaña. En una extensa charla, se discutieron diversos temas que resaltan el compromiso y la labor conjunta del gobierno provincial en el escenario político actual surcado por las elecciones nacionales.

«Primero que todo, el agradecimiento por haber trabajado todo este tiempo juntos», enfatizó Herrera Ahuad al inicio de la reunión que caracterizó como «distendida» con su gabinete. El gobernador reiteró el «compromiso de seguir apostando fuertemente en todo este tiempo que queda de mandato hasta el día 10 de diciembre», focalizando en la correcta gestión y la necesidad de «no aflojar» en la labor con el gobierno nacional.

Asimismo, solicitó el compromiso de los presentes para «acentuar aún más el voto de nuestro espacio político», mencionando candidaturas importantes dentro de su alineamiento partidario como la de Sergio Massa para presidente, y otros candidatos a senador y diputados nacionales.

Se destacó un evento particular para hoy, donde se prevé la entrega de cerca de un centenar de móviles para la logística policial en diferentes dependencias de la provincia. «Ahí ya vamos a tener la presencia de muchos intendentes», dijo Herrera Ahuad, anticipando además la entrega de recursos en diversos programas de cooperación entre el gobierno provincial y los municipios.

Ante una pregunta sobre la coparticipación federal, explicó detalladamente su relevancia para la gestión provincial y municipal. Señaló que la coparticipación es una distribución «justa» de recursos generados por la actividad productiva local. «La coparticipación no es una cuestión de un regalo por sobre lo que las provincias tienen, sino que son los recursos financieros para poder mover esa maquinaria del Estado», precisó.

La discusión sobre la coparticipación llevó a un análisis sobre la recaudación propia de Misiones, y cómo esto impacta en las finanzas de los municipios más pequeños. «Es muy difícil para los intendentes poder generar una recaudación propia de un volumen que le permita, por ejemplo, hacer una obra vial o hacer un cordón cuneta o hacer una escuela», manifestó el funcionario, ilustrando las dificultades que enfrentan algunas localidades.

De esta manera hizo especial hincapié en la descentralización como un principio fundamental de la gestión provincial. «El hecho de que hayamos creado tres municipios en los últimos cuatro años significa llegar con la oferta más cerca a la demanda», mencionó, refiriéndose a la creación de los municipios de Salto Encantado, Pozo Azul y Fracrán.

Herrera Ahuad en Salta: «El Norte Grande tiene mucha materia prima que necesita de un Estado presente para generar agregado de valor»

Por otro lado, se refirió a la reunión en la que participó el fin de semana con los gobernadores del Norte Grande que se dieron cita en Salta. Tras intensas deliberaciones, rubricaron la llamada «Declaración de Güemes». En el cónclave, se evidenció una convergencia inusual entre representantes de fuerzas políticas diferentes. Al respecto Herrera Ahuad manifestó: «En principio, tiene que ver con la defensa de lo que es el Norte Grande, sobre todo en una plataforma política donde se amenaza con todos los logros que se tuvieron en los últimos años por parte de las 10 provincias del Norte Grande», apuntó, evidenciando una preocupación compartida entre sus pares, más allá de la filiación política.

En esta misma línea, en la reunión se percibió un especial interés por potenciar los recursos naturales de la región, como el litio, la energía solar fotovoltaica, y las riquezas forestales, yerbateras, tealeas y tabacaleras. «El Norte Grande tiene mucha materia prima que necesita de un Estado presente para poder generar un agregado de valor», explicó el mandatario, resaltando la necesidad de mantener y fortalecer la presencia estatal en estas provincias, para garantizar un desarrollo sostenible y inclusivo.

Entre los acuerdos más destacados, se encuentra la firma de un convenio con Camesa para el acceso a 2.500 megas de energía alternativa solar fotovoltaica para NEA-NOA. Este proyecto, impulsado principalmente por el gobernador de Jujuy, plantea una financiación china que permitirá, según se detalló, un esquema de devolución del crédito a 20 años con una tasa del 2% en yuanes. «Imagínate, vas a tener los recursos, vas a tener 5 años de gracia para empezar a producir y vas a pagar la cuota del crédito de acá a 5 años ya con lo que estás produciendo desde tus parques solares», dijo el gobernador.

Más adelante, en la entrevista, comentó sobre la compensación por ganancias, revelando un esquema de 35.25, con «35 en lo que hace al impuesto a país y 25 en lo que hace al impuesto que se da por transferencias impuesto al cheque». Esta propuesta, respaldada unánimemente por los gobernadores presentes se presentó como parte del presupuesto nacional al Ministerio de Economía, reflejando un notable consenso regional, según indicó.

Por último, trajo a colación los preparativos para la transición del gobierno luego de las elecciones. «Ya me reuní con el gobernador electo Hugo Passalacqua cuatro o cinco veces donde pudimos hablar de diversos temas, de cosas que no se pudieron hacer, cosas por hacer, de la realidad que le va a tocar gobernar en Argentina que va a ser totalmente diferente, gane quien gane. A nivel nacional hay muchas etapas que se van terminando».

Consultado sobre si le ofrecen un puesto en el gobierno nacional en caso de que Massa sea electo presidente, declaró: «Mi lugar es en la Cámara de representantes de la provincia donde me eligió el pueblo de Misiones. Tengo que honrar ese lugar que me ha tocado. Mi decisión es quedarme. No me seduce un Ministerio, yo creo que en mi provincia soy útil también», sostuvo.

Finalmente, respaldó la decisión del candidato de Unión por la Patria de convocar a un gobierno de unidad nacional considerando que deja entrever una madurez política: «Abogo para que Massa sea presidente de la Nación y convoque a un gobierno de unidad nacional porque nosotros tenemos la experiencia de ese tipo de gobierno [dijo aludiendo a la Renovación] y ha sido un modelo muy interesante para la provincia y para Argentina», concluyó.