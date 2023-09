Juegos Nacionales Evita | “Sorprende la forma en la que los chicos se entregan a hacer deporte”, señaló Jorge “Chino” Flores

El reconocido entrenador, encargado de la categoría adaptada de Misiones, dialogó con Misiones Online luego de la obtención de la primera medalla para la provincia, la cual quedó en mano de una de sus atletas: Milena Cabrera.

Misiones comenzó a escribir su nombre en el medallero de los Juegos Nacionales Evita, que se disputan en Mar del Plata. En el primer día de actividades en pista, Milena Cabrera, oriunda de Oberá, se alzó con la medalla de plata en la disciplina Salto en largo en la categoría sub-18 intelectual.

En este sentido, y luego de la premiación, Misiones Online pudo dialogar con su entrenador, Jorge “Chino” Flores, quien además es el encargado de la rama de Deporte Adaptado que representa a la tierra colorada.

“Es el último año de Milena en los Juegos Evita, así que está disfrutando de este viaje. Encima pudo sacar de nuevo una medalla para Misiones y ser la primera en deporte adaptado, en este caso el atletismo, así que estamos muy contentos”, comentó en relación a la medalla obtenida por la obereña.

En tanto, señaló que “hoy por la tarde, se hizo la clasificación funcional de la discapacidad parálisis cerebral, motor y visuales, para ya mañana empezar a competir todas las capacidades juntas, en diferentes pruebas”.

“Arrancamos a las 13 30, esperemos que pare de llover para esa hora, aunque la competencia sigue igual. Se complica un poquito, pero los misioneros igual va a seguir representando a la provincia lo mejor posible”, destacó.

Con representantes de Oberá, Campo Ramón, Villa Bonita, Panambí, Eldorado, Posadas, Apóstoles, Jardín América y Bernardo de Irigoyen, los atletas misioneros se preparan para dar lo mejor de si en una semana cargada de acción.

“Este año, por suerte, se llenó mejor el equipo de Misiones. Vinimos cubriendo una mayor cantidad de plazas, así que estamos muy contentos porque están acercándose chicos con diferentes capacidades a hacer deporte adaptado”, afirmó Flores.

“Eso está muy bueno porque están saliendo su casa y está siendo visible que hay actividades para todos”, añadió.

Flores, de extensa trayectoria en el deporte misionero, se refirió a la experiencia de poder formar parte de cada una de las delegaciones de la tierra colorada que han participado en los Evita a lo largo de la última década.

“Realmente no pensaba que agarrar y trabajar en el deporte adaptado me iba a dar la posibilidad de venir a Mar del Plata durante más de 10 años. Este año me tocó venir como encargado de categoría y todos los años es aprendizaje con estos chicos”, explicó.

“Sorprende la forma en la que ellos se entregan a hacer el deporte, a la convivencia diaria, porque estamos una semana entera en Mar del Plata conviviendo y siempre nos están enseñando algo desde su punto de vista”, resaltó el entrenador.

Por otro lado, destacó la figura de Mahira Bergallo, atleta con la cual tiene una estrecha relación y que se presenta como una referente dentro del deporte adaptado misionero, quien acompaña a la delegación en la actual competencia.

“Mahira me ayuda con los lanzadores y lanzadoras de bala más chicos, es la que se encarga de formar las primeras armas. Ella vino como representante mujer, para estar con las nenas, dormir y cuidarlas, así que me pareció adecuado traerla”, explicó.

“Es la que las conoce y las chicas se sienten cómodas representadas por ella”, afirmó Flores.

La obereña viene de lograr una destacada marca de 7.88 metros en lanzamiento de bala, en el último Mundial de Para Atletismo disputado en París.

“Para nosotros, hoy por hoy, es la representante del deporte adaptado por excelencia. Ella se crió y entrenó enteramente en Misiones, sin necesidad de salir a grandes ciudades a terminar su entrenamiento, sino que siempre la luchamos desde Oberá para llegar al Alto Rendimiento”, destacó.

Por último, se refirió a las expectativas para el resto de la semana e hizo énfasis en la paridad que existe entre todos los atletas de las diferentes provincias.

“Habiendo visto la clasificación de hoy, el nivel de todos los atletas y las condiciones de cada uno son bastante parejas. Tenemos muchas expectativas para toda la semana y esperamos que los chicos representen a Misiones lo mejor posible”, completó.