¿Seguimos la corriente o nos replanteamos? El Derecho y su gran amor, la tecnología 

El home office, las noticias digitales, la comunicación con un amigo/a que está lejos, esto nos lleva a pensar en hermosas y tan divertidas “redes sociales“, la búsqueda de cualquier tipo de información, como por ejemplo: ayudar a los niños en sus tareas, a los adolescentes y adultos en sus trabajos de investigación en la recolección de información o hasta libro en formato digital. Cualquier contenido de juegos o streaming en casa que nos comunicamos con miles de personas en otros sitios del planeta, recetas de cocina: la famosa página digital “Las recetas de la Abuela”, cualquier duda que tengamos sobre cualquier tema (política, educación, historia, chismes de Hollywood o de cualquier parte del mundo), absolutamente todo se encuentra en internet.

Lo que debemos comprender es que internet no se asemeja a un simple dispositivo que conectamos y ponemos en funcionamiento: es un universo paralelo. A pesar de su existencia durante varios años, continúa renovando constantemente sus áreas, riesgos y enigmas. Posee sus propias reglas y normas de comportamiento interno, y consideramos que todos nosotros, residentes en este mundo virtual paralelo, deberíamos ser capaces de comprenderlo sin necesidad de haber cursado estudios en informática o derecho

Y entre tantas noticias que leemos sobre ataques a ciudadanos comunes, uso de imágenes, hasta el uso de la voz, hoy en día con el uso de muchísimas alternativas de la Inteligencia Artificial y que se encuentra al alcance de cualquier usuario de internet y que son excelentes para usarlas con su debido respeto.

Vuelvo a hacer hincapié en la “Seguridad de la información”, que ya deberíamos cuantificar qué información brindamos al resto de las personas, porque los usuarios suben información que no dimensionan hasta dónde esa información es capaz de llegar, o dónde va a terminar. No dimensionamos, y sobre esto debemos tener conciencia, porque está siendo aprovechada por millones de empresas multimillonarias para un futuro consumo nuestro.

Siempre me gusta recrear un ejemplo: imagínense que van por la calle haciendo acciones cotidianas y vamos contando a viva voz cómo me llamo, cuántos hijos tengo, de qué edades, a dónde voy a viajar, qué número de tarjeta de crédito tengo, cuántos son mis ingresos y los de mi grupo familiar, con cuántas personas tengo relaciones y qué tipo de relaciones tengo etc.… Háganse ese reality en sus mentes. Imagínense y después me cuentan.

Volviendo a la seguridad de nuestra información, hoy en día, y afirmo diciendo que todos fuimos hackeados y si creemos que no, ¡mucho mejor! No nos dimos cuenta.

Se esta hablando de lo que se viene o lo que ya está, y ¿a qué me refiero con esto? El quinto dominio; ¿y qué es el quinto dominio? El ciberespacio ha sido llamado “el quinto dominio” destacando su relevancia estratégica al mismo nivel que la tierra, el mar, el aire y el espacio. Esta situación ha aumentado la rivalidad a nivel internacional con las principales potencias compitiendo por ejercer su control sobre el ciberespacio .

En conclusión, la tecnología sigue avanzando, pero depende de nosotros cómo la vamos a ir introduciendo en nuestra vida. Siempre prevención, precaución, pensar antes de subir una foto o hacer un clic en un enlace que no sabemos de dónde viene y qué nos trae (con seguridad un virus, bots, malware), porque hay muchísimas formas y métodos. Ya no se dimensiona la cantidad de maneras que usan las personas que están detrás de esta forma ilícita de hacer uso de la información, usando la misma de forma maliciosa o mal intencionada para perjudicar a cualquiera de nosotros.

Esto no es algo nuevo ni ha surgido con la aparición del coronavirus, muchos se dieron cuenta con la pandemia, y están otros/as que dicen “a mi nunca me va a pasar”. A otros ya les pasó, etc.

Los ejemplos abundan de situaciones, como por ejemplo: “Hemos notado actividad sospechosa en su cuenta o intentos de inicio de sesión, por favor verifique su información en el enlace proporcionado”, “El pago de su suscripción de Netflix o de otra plataforma no se pudo procesar con éxito, complete el formulario adjunto para evitar la suspensión de su cuenta” (crisis para muchos que están en medio de una temporada de innumerables series aclamadas o en espera). “Adjuntamos la factura de su compra realizada en Apple” y “Ha sido seleccionado para recibir un reembolso o subsidio del Estado” (lo que es muy visible que no pertenece a este país).

Y la lista sigue, a no colapsar: simplemente a tener más cuidado, se tomaron muchas buenas medidas por parte de todos los bancos, pero igual se las ingenian. No abrir enlaces que no se conoce, no filmar a personas sin su consentimiento, no seguir pasando fotos de personas que no conocemos teniendo sexo, es también respeto hacia uno mismo y hacia el otro.

A cambiar las claves mínimo una vez al mes; depende del flujo de dinero, si somos personas fiscas o empresas, hacer capacitaciones con profesionales preparados al personal en las empresas, contratos de confiabilidad, hay muchas formas, controlar los resúmenes de cuenta todos los meses. Simplemente más cuidado, y más cautela.

Dra. Claudia Zalesak – Especialista en Derecho Informático – Especialista en Derecho Civil y Comercial – Docente. Capacitadora. Diplomada de Posgrado en Ciberdelitos.