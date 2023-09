Conflicto por la hidrovía | “¡Libre navegación ya!”: legisladores paraguayos protestaron en el Parlasur por el cobro de peaje por parte de Argentina

Legisladores de Paraguay alzaron su voz de protesta durante la sesión ordinaria de este lunes del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en Montevideo, Uruguay. Portando pancartas que clamaban "¡Libre navegación ya!" e "Hidrovía = Mercosur", expresaron su firme oposición al peaje que cobra Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná.

En la sesión ordinaria desarrollada este lunes por el Parlamento del Mercosur (Parlasur), en Montevideo, Uruguay, los representantes paraguayos manifestaron su rechazo al peaje impulsado por las autoridades argentinas en la hidrovía Paraguay-Paraná. Los legisladores exhibieron carteles con los mensajes: “¡Libre navegación ya!”, “Libre navegación siempre”, e “Hidrovía = Mercosur”.

La delegación parlamentaria del Paraguay, que incluye a Kattya González, Dionisio Amarilla, Rubén Rubin, Carlos María López, Jazmín Narváez y Hugo Meza, expuso ante el pleno su postura a través de sus intervenciones. “Damos inicio a la LXXXIX Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. Voy a hacer escuchar en mi exposición la voz de protesta del Paraguay por el cobro irregular e ilegal del peaje en la hidrovía”, comentó el diputado Walter Harms a través de la red social X, antes de iniciarse el encuentro del Parlasur.

Harms hizo hincapié en la necesidad de construir entre cada uno de los miembros del Parlasur los acuerdos suficientes que permitan a la región avanzar en torno a una integración completa entre cada uno de los países que hacen el Mercosur, con el objetivo de potenciar a la región sudamericana como un bloque unificado ante el mundo.

Por su parte, el senador paraguayo Derlis Maidana, quien también participó de la sesión, señaló: “Desde la delegación paraguaya siempre venimos sosteniendo la necesidad del desarrollo de una agenda que incluya la discusión de los grandes temas porque, en nuestra comprensión, el Parlasur tiene como finalidad el cumplimiento de los fines y propósitos del Tratado de Asunción; sostenemos la necesidad de una actualización de nuestros modelos de integración regional”.

De este modo, el parlamentario reiteró que un factor fundamental de la materialización de las herramientas integradoras consisten en garantizar la libre navegación en la hidrovía para la comercialización de cada uno de los bienes de cada país de la región, sin restricciones ni condicionamientos arancelarios.

Abrazo paraguayo-argentino

Por otra parte, durante la sesión del Parlasur, el legislador argentino Alejandro Karlen propuso durante su intervención en el pleno darse un abrazo en signo de amistad con el diputado paraguayo Rubén Rubin.

«Le propongo un abrazo entre argentino y paraguayo para dejar saldada esta mala interpretación de la prensa en una declaración del diputado Rubén Rubin», dijo Karlen.

Posteriormente, ambos legisladores se levantaron de sus curules para darse el abrazo en el pasillo de la sala de sesiones.

Las polémicas declaraciones de guerra de Rubín

El diputado paraguayo Rubén Rubin, de Hagamos, haciendo uso de la palabra durante la sesión de la semana pasada en Cámara de Diputados, en el momento en que se trataba el conflicto con Argentina por la Hidrovía y Yacyretá, aseguró que iría a la guerra contra Argentina si se diera y habló de que el presupuesto para el Ministerio de Defensa debe ser una prioridad.

«Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria», aseguró, además de afirmar que lo primordial no es la cantidad de soldados o efectivos con que cuentan las Fuerzas Armadas paraguayas, sino la tecnología, como «misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos. Eso, por ejemplo, me parece una locura, pero no es culpa de Argentina, sino nuestra. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para la compra de armamento a un país que trabaja con China?», cuestionó el diputado.