Bono extra por consulta a pacientes con prepagas y obra social: “Los pagos se dilatan hasta 90 días”, afirmó el Dr. Magno Ibáñez

El anuncio de un bono complementario para establecer un honorario mínimo de $6000 por consulta en Argentina generó controversias en los pacientes. El Dr. Magno Ibáñez se refirió a la situación de los honorarios en Misiones, mencionando la disparidad entre lo cobrado por los médicos y lo percibido por las entidades y sugiriendo que este cobro extra ya se aplicaba de manera no formal.

Magno Ibañez- Radio República

La problemática en torno al desbalance económico entre los honorarios médicos y las tarifas de prepagas y obras sociales llevó a que más de 30 asociaciones médicas en Argentina implementaran un bono extra o complementario para consultas de prepagas y obras sociales. Esta medida, anunciada el 21 de septiembre, busca establecer un honorario médico ético mínimo de $6000 por consulta, superando la tarifa actual que oscila entre los $1300 a $2000.

Aunque la adhesión al bono es voluntaria, buscan amplia participación de los pacientes para asegurar una remuneración justa a los médicos.

El Dr. Magno Ibáñez se refirió a cómo esta situación repercute en la medicina privada de Misiones, declarando que: “La discrepancia entre lo que cobramos y lo que se percibe por parte de las prepagas y obras sociales es notable”. Además, mencionó que a pesar de las altas tarifas mensuales que los pacientes abonan a estas entidades, los honorarios médicos continúan siendo insuficientes. “Un parto no llega a costar 50.000 pesos, mientras un afiliado puede estar pagando hasta 100.000 pesos mensuales. Es una crisis de honorarios», argumentó el médico.

Esta situación parece estar exacerbada por los protocolos burocráticos que rodean la liquidación de los servicios médicos. El Dr. Ibáñez explicó que los procesos de facturación y liquidación suelen ser tediosos y a menudo conllevan descuentos injustificados que resultan en pagos aún más reducidos a los profesionales de salud: “Hay muchos vericuetos que aplican para reducir costos. Los pagos se dilatan hasta 90 días desde el inicio de nuestras prestaciones”, describió.

El profesional de la salud también aludió a la nueva disposición que sugiere un cobro adicional de 6.000 pesos a los pacientes, medida que generó controversias. Según Ibáñez, este ajuste ya se estuvo aplicando de manera no formal, aunque la suma aún no llega al monto propuesto. “Ya se le está cobrando hace rato. No llegamos a 6 mil pero se le está cobrando. Yo creo que hay que darle la posibilidad de atención a la gente de acuerdo a sus posibilidades de poder abonar”, expresó.

El enfoque, según el entrevistado, debería estar en rectificar los contratos entre los médicos y las entidades de salud, de manera que se reflejen de forma más precisa los costos reales y el valor de los servicios médicos proporcionados. En ese sentido, hizo un llamado a las instituciones médicas para reunirse y discutir con las prepagas para llegar a un acuerdo más justo y transparente.

Respecto a las posibles acciones judiciales que podrían enfrentar los médicos por el cobro adicional, el Dr. Ibáñez se mostró firme en su posición. “Los médicos no tenemos que tener miedo a nada, ninguna amenaza de este tipo, porque ellos no tienen razón. Las organizaciones, y menos las prepagas comerciales, no tienen ninguna razón”, sostuvo.

