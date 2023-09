Aníbal Lotocki puede operar en Misiones: la justicia todavía no deshabilitó su matrícula provincial 

En un sorprendente giro de los acontecimientos, se ha revelado que el controvertido cirujano Aníbal Lotocki, conocido por su intervención en famosas personalidades como Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis, está habilitado para ejercer la medicina en la provincia de Misiones.

La noticia se dio a conocer a través de un documento presentado el pasado lunes en el programa «DDM» (América), desencadenando una ola de conmoción en medio de las acusaciones que enfrenta Lotocki ante la Justicia.

Estas reconocidas actrices, junto con otros afectados, llevaron adelante una denuncia legal que finalmente resultó en la condena e inhabilitación del médico a nivel nacional. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en la provincia de Misiones.

Martín Candalaft, periodista de investigación, exhibió el documento oficial que revela la habilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina en Misiones. Según el registro provincial de médicos, Lotocki posee la matrícula M01697 y está ubicado en la localidad de Posadas, con un código de teléfono 0376 y dirección en el Sanatorio Camino.

Candalaft explicó: «Está habilitado con su matrícula provincial porque su matrícula nacional está inhabilitada. Si buscás en el SISA, donde se cargan a todos los médicos, no lo encontrás. Sin embargo, en Misiones está habilitado… una fuente me dijo que es porque la Cámara de Casación hasta ahora no mandó el oficio avisando de que tenía que inhabilitar a Lotocki en la provincia de Misiones».

La sorpresiva habilitación en Misiones ha generado preocupación y el Colegio de Médicos de la provincia ha enviado una carta documento a la Cámara de Casación solicitando con urgencia el envío de la inhabilitación correspondiente, ya que temen que Lotocki pueda desplazarse hasta Misiones para ejercer la medicina, a pesar de su condena a nivel nacional.