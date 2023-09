Campo Viera | 1 año sin Antonio, 365 días de impunidad: “No hay dolor más grande que el de perder a un hijo”

El 24 de septiembre del año pasado, la sonrisa de Antonio Ledesma (20) se apagó y con ella, la vida de toda una familia se paralizó. Hoy se cumplen 365 días del asesinato del joven misionero, oriundo de Campo Viera, por el cual no hay siquiera un solo detenido.

A Antonio lo mataron, a sangre fría, sin la oportunidad de defenderse de la lluvia de balas que cayó en el barrio Oeste de aquella localidad, tal como si fuera una película de Hollywood y cuando el reloj no alcazaba las 18 horas de ese fatídico sábado.

La inocencia de Antonio y sus amigos era tal que hicieron oídos sordos a las amenazas de un grupo de jóvenes que deambulaba por el barrio a bordo de motocicletas, empuñando machetes y cualquier otro objeto punzocortante.

Ledesma y sus cercanos, sólo querían festejar el triunfo y pasaje a la final de un torneo de fútbol interbarrial tras el pitazo final del árbitro del partido. Se juntaron en la esquina de la casa de Antonio y Norma, padres de “Toño”, e hicieron una “vaquita” para comprar algo fresco de tomar.

Los malvivientes y revoltosos que minutos antes lanzaron amenazas al grupo de jóvenes que sólo quería pasar un buen rato en buena compañía, regresaron al lugar y se esparcieron como hormigas, pero esta vez con revólveres en sus manos. Algunos de ellos, ni siquiera llegaba a los 18 años.

Antonio y sus amigos sólo alcanzaron a esconderse e intentar refugiarse detrás de los árboles o en casa de los vecinos, pero las plagas se multiplicaron y, como si fuera poco, “el patrón del mal” como en su momento le apodaron a Pablo Escobar, el padre de uno de los delincuentes estacionó su automóvil y abrió las puertas del mismo.

Lejos de querer ponerle punto final a la matanza, sacó más armas y comenzó a repartirles a sus muchachos para que no dejaran “a un solo vivo”. Antonio corrió con la mala suerte de que una bala le impactara en el estómago y le provocara la muerte a los pocos minutos, de camino al Hospital.

Los bandidos se fueron del lugar cuando confirmaron que al menos a uno de ellos habían herido y lo festejaron como un verdadero triunfo.

“Hoy, un año hijo de mi vida, he venido a tu tumba con ese dolor como el primer día y quizás más fuerte porque cada día que pasa aumentan esas ganas de verte, abrazarte. No entiendo el porqué de todo esto, solo sé que me haces mucha falta, te lloro, te hablo, sé que no me contestas pero siento que me escuchas”, escribió en sus redes sociales Norma Macena, madre de Antonio.

En abril, el fiscal Elías Bys solicitó al titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Benito Piriz, un cambio de carátula para el crimen de Antonio Ledesma en Campo Viera, lo que llevó a la liberación de los detenidos y acusados.

Los familiares de la víctima fueron notificados sobre esta modificación en el expediente, que hasta ese momento era investigado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, desde la Fiscalía se solicitó que los acusados sean imputados por homicidio en riña agravado por el uso de arma y la participación de menores. Todo ello en displicencia de los testigos que declararon que los sospechosos llegaron al lugar y comenzaron a disparar sin provocación.

Tal vez te puede interesar leer: Garuhapé | Autopsia reveló que el trabajador rural paraguayo fue asesinado de un balazo en la espalda

“Te amo Toñy, te voy amar hasta el último suspiro de mi vida, mi negro hermoso, no te merecías esto, ojala se haga justicia hijo, ojala, porque para una madre no hay dolor más grande que perder un hijo”, expresó Norma.

Lo cierto es que, a 365 días del crimen, no hay un solo detenido de los siete que figuraron en el expediente.