Tragedia en San Martín de los Andes: quiénes eran los cuatro miembros del Ejército que murieron en el trágico accidente

Todos formaban parte del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4. El vehículo en el que viajaban perdió el control en una curva y cayó al vacío. Otros 18 uniformados resultaron heridos.

Cuatro miembros del Ejército Argentino murieron ayer en un trágico accidente en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes: el camión en el que viajaban desbarrancó y cayó al vacío. El hecho —en el que, además, otros 18 uniformados resultaron heridos, varios de ellos en grave estado—, sucedió poco después del mediodía en la ruta provincial 62 —a la altura del kilómetro 9 y en dirección hacia el Lago Lolog— cuando las víctimas regresaban hacia el edificio del Escuadrón Montado B. Con el correr de las horas se conocieron sus identidades.

De acuerdo a la información oficial brindada por la Secretaría General del Ejército, los fallecidos fueron el cabo primero Cristian Damián González, el cabo Juan Martín Román, el soldado voluntario Oscar Leandro Morales y la soldado voluntaria Guadalupe Marisa Canuillan. Eran parte del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4.

Canuillan era la más joven: tenía 19 años. Oriunda del Paraje Villarino, en las redes sociales compartía su vida de campo. La jineteada y el chamamé eran dos de sus pasiones. Desde su entorno comentaron que logró su gran anhelo de ingresar al Ejército hacía unos pocos meses, luego de haber trabajado un tiempo como mucama en una cabaña.

“Cumpliste un sueño que teníamos juntas y no te alcancé”, escribió en Facebook una de sus amigas tras enterarse la triste noticia y lamentó su partida: “No lo puedo creer, pensar que ayer me mandaste tu audio tan alegre! Me dejás hecha pedazos. Te recordaré siempre con esa alegría inmensa con la andabas! Me quedo con cada momento hermoso que compartimos”.

“Guada” o “Canu”, como solían llamarla, “amaba a los caballos y montaba como gran jinete que era”, recordó otra amiga, que relató cómo la había conocido: “Acabo de enterarme de su muerte. Era una niña adorable a quien conocí en San Martín de los Andes. Ella adoptó un gatito que se había instalado en el sitio que habíamos alquilado, no podía traerlo, no estaba sola en ese momento, y lo publiqué en la zona. Guada enseguida lo quiso y quedó con ella. Desde ese momento nos hicimos amigas y ha estado desde allí, siempre cerca en cada momento duro de mi vida”.

Una de sus compañeras de uniforme, su “pareja de combate”, también la despidió con tristeza: “Me quedo con los recuerdos de carreras, patrullas, guardias, competencias. En tan poco tiempo hiciste muchísimo porque eras así de aguerrida, siempre con ganas de más, siempre respetuosa y con una sonrisa”.

Los restos de Canuillan fueron velados este viernes en una cochería de San Martín de los Andes e iban a ser trasladados al Paraje Villarino.

El cabo Juan Martín Román tenía 23 años y había llegado a Neuquén desde la provincia de Salta, más precisamente desde la ciudad de Tartagal. Su padre, Lalo, habló con los medios salteños luego de enterarse lo que había sucedido. “Me llamaron a las seis de la tarde para confirmarme que mi hijo era uno de los fallecidos; no lo puedo creer”, dijo todavía consternado.

El hombre contó que hace casi tres meses su hijo los había ido a visitar. Estuvieron juntos unos días y el joven regresó a San Martín de los Andes. Desde entonces no lo había vuelto a ver. La idea era volver a reencontrarse a fin de año: “(Martín) Tenía pensado volver para las Fiestas. Me había prometido volver. Lamentablemente, no lo vamos a tener. Es una muy dura noticia”, reveló en declaraciones a la Agencia Salta.

Lalo agradeció el apoyo de toda la gente “en este dolor muy grande”. Por decisión de la familia, se había organizado para este viernes el traslado de los restos a Tartagal. “Quiero que sea velado y sepultado acá”, cerró el padre.

También de Salta era Cristian González. En su caso, de la ciudad de Salvador Mazza. El cabo primero tenía 29 años y un hijo de 6, de acuerdo a medios locales, con quien solía mostrarse en las fotos publicadas en su perfil de Facebook.

Su hermano, César, que también forma parte del Ejército, escribió apenado: “Te fuiste y me dejaste un vacío enorme dentro mío. El dolor que siento me está destrozando el corazón y el alma. Fuiste mi compañero, mi amigo, mi cómplice en todas y siempre te voy agradecer por los consejos que me dabas. Te voy a extrañar. Te amo, hermano, y vos lo sabés, siempre te lo dije”.

Uno de sus amigos de la infancia también expresó su lamento. “Damián era un tipo juguetón, respetuoso, macanudo… una gran persona. Humilde”.

Oscar Morales tenía 21 años. Era oriundo de San Martín de los Andes. “La verdad una gran pérdida. Fuerza a toda la familia. Suli, gordo como te decíamos, sé que estás descansando en paz ahora y nos quedaremos con tus recuerdos y los momentos que compartimos. Eras una gran personita, vuela alto”, comentó una de las personas de su entorno.

Otra amiga compartió las siguientes palabras: “Te levantas y esperas que solo sea un sueño y no, no lo es. Qué tristeza, cuánta angustia. Ya no vamos a verte más en el portón esperando a Santy, ya no vamos a verlos sentados juntos en la plaza haciendo nada, simplemente disfrutando el silencio y la amistad linda que tenían. Triste saber que ya no voy a escuchar decir a mi hermano ‘voy con Óscar’, ‘estoy donde Oscar’. Por mi parte te voy a recordar con esa sonrisa chistosa mostrando tus brackets y el mechón de pelo rojo que tuviste en la secundaria, cuando decíamos que parecías a la llama que llama, recordar esas tardes que pasaban juntos lavando el auto, riendo a carcajadas. Solo queda pedir a Dios que le dé consuelo a las familias afectadas en este accidente, y fuerza a aquellos que siguen peleando por su vida. Y justicia, que esto no quede así, que paguen los responsables”.

Entre las hipótesis que maneja la Justicia aparece la posibilidad de una falla mecánica en el Mercedez Benz 1518 perteneciente al Ejército. Los testigos indicaron que en la curva en donde se produjo el accidente se había advertido una mancha de aceite. En el caso interviene la fiscal Inés Gerez, quien requirió a la policía de Neuquén la realización de una pericia accidentológica.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023

Fuente: Infobae