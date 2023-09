¿Qué se juegan Los Pumas ante Samoa?

Los Pumas juegan este viernes su segundo partido del Mundial que, luego de la derrota ante Inglaterra, se convirtió en una obligación. Si pierden con Samoa, están con un pie… un brazo, una oreja y más afuera de la Copa, pese a que matemáticamente se les den chances.

Al mismo tiempo, y sacando el contexto de lado (como si fuera fácil), lo que el equipo tratará de hacer y los entrenadores machacaron desde el debut del 9 es jugar bien al rugby. Una vez conseguido eso, que por decantación y lógica llegue el triunfo.

Obvio que, para la tabla, basta ganar como sea, hasta gracias a un try con el pie, pero ¿sirve para el futuro del equipo y su objetivo de llegar a lo más alto posible? No.

Este seleccionado necesita reafirmar que es cosa seria. Que no por casualidad venció a los All Blacks, Australia, Inglaterra, Escocia… Que juega en serio y con peligro para los demás, y por eso, si bien no es favorito como Sudáfrica e Irlanda, tiene credenciales para aspirar a una semi.

Ahora bien, todas las palabras se derrumban como un scrum sobre el barro cuando no coinciden con la realidad. Por eso, justamente, es el desafío de jugar bien, o ganar con autoridad, y que eso sirva de plataforma para tener una buena semana y que Chile se convierta en un trámite, y luego, Japón en otro objetivo cumplido. Nada más y nada menos es todo lo que se juegan Los Pumas hoy.

El presente y el futuro. Cueste lo que cueste. O que no cueste tanto, en realidad, y sea parte de hacer las cosas bien. Tan simple y, a la vez, complicado en un Mundial.

🇦🇷🏉 Mundial de Rugby | 🐆 @lospumas enfrentan hoy a Samoa con el objetivo de conseguir su primer triunfo: hora, TV y formacioneshttps://t.co/F1jwcm4hXw — misionesonline.net (@misionesonline) September 22, 2023

los pumas

FUENTE: Olé.