Lionel Messi no entrenó en Inter Miami y el Tata Martino fue cauteloso: “Iremos día a día”

Luego de descartar la presencia de la Pulga el domingo, el Tata afirmó que Leo todavía arrastra “el tema de la cicatriz vieja” y lo cuidarán para los próximos compromisos.

En la antesala del compromiso del domingo ante Orlando City por la MLS, Inter Miami encaró una nueva jornada de entrenamientos con la ausencia notoria de Lionel Messi. Al respecto, quien se refirió a la situación de la Pulga fue su entrenador, Gerardo Martino, que no sólo reafirmó que no será de la partida en el Clásico del Sol sino que además explicó que irán «evaluando día a día» al argentino.

«En principio, Leo está con el tema de la cicatriz vieja y Jordi (Alba), con una fatiga muscular. Iremos evaluándolos día a día», comenzó el Tata en la conferencia de prensa previa al inicio de la práctica matutina de las Garzas. Al ampliar al respecto, el DT argentino explicó que no volvió a hablar con Messi desde el partido con Toronto y que le parecía «prudente» que el capitán cuide su físico y «sepa cuándo parar».

«No he vuelvo a hablar con Leo desde el partido. Ayer tuvimos día libre y hoy no lo he visto. Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido, de saber cuándo parar, cuándo decir basta y tomar recaudos. Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca. Queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. A mi me viene bien que él tome conciencia que hay momentos en los que hay que parar, como lo dijo ante Ecuador», sostuvo el Tata.

Tal vez te interese leer: Qué lesión tiene Lionel Messi y cuándo volvería a la cancha

Qué molestia física arrastra Lionel Messi

Más allá de la cautela de Gerardo Martino, lo cierto es que Lionel Messi no presenta ninguna lesión de gravedad, sino una molestia en la zona de una cicatriz en el posterior de la pierna derecha. La misma fue consecuencia de una vieja lesión y simplemente le provocó un malestar reciente, dada la sobrecarga de partidos que enfrentó en el último mes.

La molestia fue constatada por estudios médicos y será la razón por la que Messi se pierda el partido del domingo ante Orlando City. Eso sí, la decisión de que no juegue se toma sabiendo que el próximo miércoles, desde las 21.30, Inter Miami afrontará la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, partido para que el sí se espera la presencia de la Pulga.

Revelaron cuál es la foto que Lionel Messi tiene de perfil en WhatsApphttps://t.co/pzVPLHv6oq — misionesonline.net (@misionesonline) September 19, 2023



FUENTE: TyC Sports.