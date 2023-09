Puerto Piray | Los vecinos presentaron un proyecto para resolver el conflicto del ingreso de la empresa Kruse

Un proyecto presentado por la comunidad busca poner fin al conflicto por el ingreso de la empresa Kruse en Puerto Piray tras más de un mes de espera.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/09-22-SantaMariadelasMisiones-Adrian-Duarte-Conflicto-Puerto-Piray-transporte-10.32.mp3

Adrián Duarte – Santa María de las Misiones

El conflicto en Puerto Piray continúa sin resolverse a pesar de los esfuerzos de los vecinos y un proyecto de autoría local presentado para abordar la situación. La lucha se centra en la negativa del ingreso de la empresa Kruse a la localidad, una cuestión que ha afectado a la comunidad durante más de un mes.

Adrián Duarte, uno de los vecinos convocados y uno de los autores del proyecto presentado, expresó su preocupación por la falta de voluntad del ejecutivo municipal para abordar el problema. Según Duarte, la empresa Kruse ha brindado servicios en la comunidad durante más de 60 años y es fundamental para proporcionar empleo y oportunidades educativas en una zona que carece de fuentes de trabajo genuinas y de opciones de educación superior.

Duarte enfatizó que “no tienen un sustento lógico y mucho menos un sustento legal para la previsión del ingreso de esta empresa que ya hace más de 60 años que brinda servicios en nuestra comunidad y que tanto nos facilita la vida a los que vivimos acá”. A pesar de la presentación de un proyecto basado en la Constitución y la Ley 257 Orgánica de Municipalidades, los concejales oficialistas no han presentado ninguna solución al conflicto ni proyectos durante su mandato.

El proyecto presentado consta de seis artículos, siendo el primero el que autoriza el ingreso de todas las empresas de transporte interurbano sin discriminación. Además, se establecen paradas obligatorias cada 1 kilómetro para evitar conflictos entre las empresas, y se regula el uso de ciertas rutas como servicio interurbano en lugar de local.

A pesar de los esfuerzos de la comunidad, el conflicto aún no ha encontrado una solución definitiva. “Al iniciar las medidas de fuerza nos hemos comunicado con el transporte de la provincia, pero lamentablemente no encontramos solución ahí porque ellos no pueden entrometerse en las autonomías municipales”, agregó.

Tal vez te interese leer: Malestar en Puerto Piray por la “prohibición” de ingreso a una empresa de colectivo al casco céntrico

Sin embargo, Duarte señaló que “la empresa Kruse cuenta con la habilitación de la Subsecretaría de Transporte de la provincia y de la Nación, porque transita sobre una ruta provincial antes de ingresar al pueblo y una ruta nacional también. El problema es acá a nivel municipal, así que nos dijeron que tendríamos que solucionarlo acá”.

El bloque de concejales ha presentado dos proyectos que fueron aceptados por el Bloque Oficialista, pero la comunidad organizada también ha presentado su propio proyecto que aún no ha sido discutido en el Concejo Deliberante debido a obstáculos en las sesiones. La falta de espacio en el recinto y la entrada de personas ajenas al público han impedido que se aborde el tema adecuadamente.

Persiste el conflicto en Puerto Piray por el ingreso de la empresa de transporte Kruse