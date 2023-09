El diputado paraguayo que deseó ir a la guerra con Argentina se arrepintió y pidió disculpas

Rubén Rubín aseguró que se malinterpretaron sus declaraciones en el Congreso paraguayo. Había pedido que su país compre misiles.

El diputado paraguayo Rubén Rubín, que sorprendió a todos al decir que estaría dispuesto a “ir a la guerra” con la Argentina para defender a su patria en el marco del conflicto por la Hidrovía y Yacyretá, buscó bajarles el tono a sus declaraciones. “No incito a un conflicto bélico con la Argentina y si se interpretó así pido disculpas”, aseguró.

El diputado de 29 años explicó que hizo estas declaraciones durante una reunión de la comisión bicameral que estudia el presupuesto para el próximo año en la que estaba presente el ministro de Defensa, y, luego de que un colega suyo dijera que “no iría a la guerra por su país”.

“No estábamos hablando de un conflicto en particular, fue simplemente una declaración que hizo mi compañero. Entonces, luego me toca a mí hacer uso de la palabra y yo digo, yo sí iría”, sostuvo.

“Pero en ningún momento, digamos, estuvo dentro de la conversación argentina, ni la hidrovía, ni nada”, agregó en declaraciones radiales.

Rubén Rubín: “Fue una simple declaración de patriotismo”

Según el legislador del partido Hagamos, lo suyo fue una simple “declaración de patriotismo, de identificarse con este pedazo de tierra, con su cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra”. Hasta esbozó una comparación con los “miles de ucranianos civiles que se quedaron a defender Ucrania ante la avanzada rusa”

“El titular de que vamos a la guerra contra Argentina o quisiera ir a la guerra contra Argentina, esa frase como tal, no lo hice. No tiene sentido que yo plantee una guerra”, agregó. E insistió: “esa frase no existe, hay que ser responsables”.

Rubín recalcó que su país no tiene aviones de guerra y bromeó que la idea del conflicto no tiene sentido “a no ser que vayamos con pomelos y con honditas”.

“De ahí a que yo diga vayamos a la guerra con Argentina o cualquier otro país, es una estupidez rotunda”, concluyó.

Qué había dicho Rubén Rubín, el diputado paraguayo

“Este ejemplo de roce que tenemos con nuestro país vecino es un claro ejemplo de que la el presupuesto en Defensa Nacional tiene que ser una prioridad. Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Ahí no diferenciamos un poco. Sin duda iría la guerra por mi patria. Yo creo que acá no es tanto el tema, señor Ministro, de cuántos soldados o cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología. Misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos”, había afirmado el diputado al tomar la palabra en la comisión.

Además, se quejó por los acuerdos que mantiene la Argentina con Estados Unidos y culpó por ello a su país. “No sé cómo Estados Unidos les puede prestar plata para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos”.

Conflicto internacional | Empresas estadounidenses en Paraguay solicitan la intervención de Washington para resolver la disputa con Argentina por la hidrovía https://t.co/k5zCVUY2ZH — misionesonline.net (@misionesonline) September 17, 2023

FUENTE: TN.