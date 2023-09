Zelenski dijo en el Congreso de EEUU que Ucrania “perderá la guerra” si no le dan armas

El presidente ucraniano se dirigió al Congreso e inició una reunión con congresistas republicanos y demócratas para intentar convencerlos de que Estados Unidos siga gastando dinero en ayudar a Ucrania. Es la segunda visita al país desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este jueves al Congreso de Estados Unidos que «perderá la guerra» contra la invasión rusa si Washington corta la ayuda de miles de millones de dólares a su país.

Zelenski llegó este jueves a la capital estadounidense para buscar más armas para su contraofensiva frente a la invasión rusa, pese a las resistencias en el Capitolio a entregar más ayuda.

Se trata de su segunda visita a Washington desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, y llega luego de que Zelenski diera esta semana su primer discurso presencial ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York con su país en guerra.

Apenas arribado a Washington, el presidente, vestido con su habitual uniforme caqui, se dirigió al Congreso e inició una reunión con congresistas republicanos y demócratas para intentar convencerlos de que Estados Unidos siga gastando plata en ayudar a Ucrania.

Al salir, declaró a periodistas que había mantenido «un muy buen diálogo» con los congresistas.

Luego será recibido en la Casa Blanca por el presidente demócrata Joe Biden, después de visitar el edificio del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, en su campaña por obtener más armamento, incluyendo misiles de mayor alcance.

«Llegamos a Washington», escribió en X (antes Twitter) Zelenski, que viajó acompañado de su esposa, la primera dama Olena Zelenski.

«En mis reuniones, la defensa aérea será una de las principales prioridades», añadió.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in Washington, D.C.

Important meetings ahead.

Last night, Russia launched another mass missile attack on Ukraine. I thank all of our rescuers for their immediate response.

We must work together to fully deprive Russia of its terrorist…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2023