Santiago del Estero | El cantante Huguito Flores “El Súper”, falleció junto a su pareja y su cuñado, en un trágico accidente de tránsito

El reconocido intérprete de cumbia santiagueña, Huguito Flores, falleció junto a su pareja y su cuñado en un trágico accidente automovilístico ocurrido en las últimas horas de este miércoles, que tuvo lugar en la Ruta 34, cerca de la localidad de La Garza, en la provincia de Santiago del Estero.

Según las fuentes de medios locales, se confirmó que la causa de muerte de Huguito Flores fue un paro cardiorrespiratorio, consecuencia directa de las severas lesiones que sufrió durante el siniestro.

El reconocido artista de 57 años que gozaba de gran popularidad viajaba en un automóvil Volkswagen Suran en compañía de su esposa Carina Soledad Enríquez. La pareja había formalizado su unión a través de un enlace civil en una ceremonia privada y discreta el último 15 de septiembre.

Además, en el vehículo también se encontraba Rubén Horacio Enríquez, cuñado del artista. Trágicamente, su esposa y cuñado perdieron la vida en el momento del accidente. Incluso se informó que varios minutos debieron trabajar los efectivos para poder rescatar los cadáveres de entre los hierros retorcidos.

Una de las hijas del matrimonio, de tan solo tres años, también viajaba con ellos y, a raíz del impacto, sufrió lesiones de consideración que requirieron su hospitalización. Actualmente, su estado de salud es delicado, siendo su pronóstico aún incierto. Se supo que la otra hija de la pareja no se encontraba en el vehículo, ya que había permanecido con otros familiares en la localidad de La Banda.

El resto de los integrantes de grupo musical del artista, que se desplazaban en un vehículo acompañando, así como otras personas que se encontraban cerca del lugar del siniestro, se detuvieron para colaborar en las labores de rescate y asistencia.

Al lugar del trágico suceso acudieron diversas ambulancias con el objetivo de prestar asistencia y trasladar a los heridos al Hospital Regional. Además, se contó con la presencia de efectivos del cuerpo de Bomberos y especialistas en Criminalística, quienes se encargaron de realizar las investigaciones y pericias necesarias para determinar las circunstancias y causas que llevaron al accidente. El fiscal a cargo, Martín Silva, ordenó la intervención de la Unidad Morguera para el traslado de los cuerpos sin vida al depósito forense.

Desde la cuenta oficial de Facebook del cantante se emitió un comunicado que detallaba: “Lamentablemente Huguito Flores el Super, sufrió un accidente, en este momento lo están trasladando al hospital a él y su pequeña hija, les pedimos oración por ellos y su familia. No importa de qué religión sea, qué credo, se les pide oración gente”.

“Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar a esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad”, destacó el productor Alexis Gómez.

El artista se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, ya que tenía programada una serie de actuaciones para este 21 de septiembre, con motivo del Día de la Primavera. Incluso, horas antes había compartido un video a través de sus redes sociales en las que invitaba a todos sus seguidores a acompañarlo en un próximo show que tendría lugar en un local bailable de la zona de José C. Paz. Además, desde la producción habían detallado que no sólo esa, sino que varias actuaciones tenía previstas para esta particular jornada en la provincia.

Las autoridades policiales continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al accidente y aún no determinaron las causas precisas del mismo. Por otro lado, se informó que en el segundo vehículo involucrado en la colisión viajaban dos docentes. Aunque ambos presentaron múltiples lesiones, afortunadamente ninguna de ellas es de carácter crítico. No obstante, fueron llevados al hospital zonal de Garza, donde están siendo monitoreados por el equipo médico.

Horas antes de emprender el viaje, Huguito Flores había compartido un video en el que invitaba a sus seguidores a un show por el Día de la Primavera. El evento, según indicaba la organización, comenzaba a las 12, tendría lugar en el Fiador de José C. Paz y animarían Luis Greco y El Loko Iván. “Hola, ¿qué tal amigos de José C. Paz, zonas aledañas, allí en la zona norte de Gran Buenos Aires? Los invito este 21 de septiembre a festejar la primavera cien por ciento sin alcohol. Entrada libre y gratuita”, dijo el músico en las imágenes que compartió en sus redes sociales en a última hora del miércoles.