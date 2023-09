Conflicto en el transporte público de Posadas: Bencivenga y SUSA se enfrentan por la reposición de Tarjetas SUBE

Juan Manuel Fouce responsable de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), explicó que la reposición de plástico de tarjeta sube es competencia del SUSA.

Juan Manuel Fouce, responsable de CAEMTAP, se aclararon los detalles del conflicto que ha surgido entre la empresa de transporte Bencivenga y Servicio Urbano Sociedad Anónima (SUSA) en relación con la reposición de tarjetas plásticas del sistema SUBE Misionero. La conversación reveló puntos cruciales sobre quién es responsable de proporcionar los plásticos y las lectoras de código QR para el sistema de boletos electrónicos.

La discusión gira en torno a la provisión de tarjetas SUBE y lectores de código QR, necesarios para el uso del sistema de transporte público. Según Fouce, la responsabilidad de proveer estos elementos recae en Servicio Urbano Sociedad Anónima (SUSA), en virtud de un acuerdo suscrito en julio de 2022 y ratificado por el decreto 1160 del mismo año. Según el acuerdo, SUSA es el encargado de gestionar y mantener el sistema de percepción automatizada de tarifas del transporte público en colaboración con el Estado Provincial.

En palabras de Juan Manuel Fouce: «Las empresas, hablando del sistema urbano y metropolitano o integrado, deben ingresar todos los ingresos que perciban, sea por la venta de pasajes o subsidios, a las arcas de SUSA. SUSA, a cambio, se queda con el 7% de todos esos ingresos. El problema surge porque SUSA alega que no puede conseguir tarjetas y no proporciona a Bencivenga lectores de código QR».

El representante de CAEMTAP sostiene que esta afirmación de SUSA no es verídica, ya que otros sistemas de transporte en Argentina y en otras provincias sí han obtenido tarjetas sin problemas. Además, Fouce enfatizó que SUSA no ha proporcionado a Bencivenga los lectores de código QR necesarios, lo que afecta a los usuarios que pierden sus tarjetas físicas y no pueden utilizar el sistema sin estos dispositivos.

Fouce también desmintió las afirmaciones de que Bencivenga no se ha presentado a reuniones para adquirir los lectores de código QR, argumentando que han enviado comunicados a la municipalidad y SUSA solicitando información sobre el equipamiento necesario, pero no han recibido respuestas adecuadas.

En cuanto a las quejas de los usuarios, Fouce explicó que aquellos que pierden sus tarjetas se ven afectados directamente, ya que SUSA no proporciona una alternativa para utilizar el servicio sin una tarjeta física ni ha especificado el equipamiento necesario para la lectura de códigos QR.

Ante la pregunta sobre posibles soluciones a corto plazo, Juan Manuel Fouce planteó que la solución sería que SUSA cumpla con el acuerdo existente y proporcione a Bencivenga el equipamiento necesario para garantizar la continuidad del servicio de transporte público en Posadas. Además, instó al Estado Provincial a tomar una postura clara sobre esta disputa y aclarar si las empresas tienen la obligación de pagar por el equipamiento necesario.