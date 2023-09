Rechazaron otro pedido de detención contra el misionero Aníbal Lotocki

Es en el marco de la causa por “lesiones graves” por la que está condenado a cuatro años de prisión. Consideraron que no hay un riesgo de fuga por parte del cirujano.

Este miércoles por la tarde fue rechazado otro pedido de detención contra Aníbal Lotocki. Esta nueva resolución se dio en el marco de la causa por “lesiones graves” en la cual Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis son querellantes.

“El Tribunal Oral N°28, que condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión, está rechazando un pedido de detención. El juez a cargo del tribunal plantea que en febrero de 2022 lo condenó, y ante un pedido de las querellas y de la fiscalía para detenerlo, el juez considera que todavía falta que se expida la Cámara de Casación”, explicó el periodista Rodrigo Alegre al aire de Está pasando (TN).

En esa línea, el comunicador dio los motivos por los que el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de detención: “No hay un riesgo de fuga, no hay un entorpecimiento en la investigación. Él está a disposición de la Justicia, la que tiene que expedirse en este caso es la sala de la Cámara de Casación, con lo cual no encuentra argumentos para determinar en esta instancia la detención de Lotocki”.

El anterior rechazo del pedido de detención de Aníbal Lotocki

Hace una semana, el artista uruguayo Raphael Dufort había denunciado al médico por tentativa de homicidio y solicitó su inmediata aprehensión. Su pedido fue apoyado por el Fiscal Lucio Herrera.

Tras la muerte de Silvina Luna, el médico quedó en el ojo de la tormenta. Es que a partir de lo ocurrido con la modelo rosarina de 43 años, comenzaron a salir a la luz más denuncias de mala praxis en su contra. Uno de ellos fue el caso de Dufort, quien se operó con el médico en 2008 y sufre las consecuencias.

Una semana después de que el artista recurriera a la Justicia argentina para pedir la inmediata detención de Lotocki, la Justicia falló a favor del médico, que podrá continuar viviendo en su casa junto a su familia.

“En atención a la medida cautelar solicitada por el Sr. Fiscal Lucio Herrera y por el querellante, corresponde señalar que la gravedad de la denuncia y las imputaciones efectuadas exigen ser sumamente riguroso en la recolección y evaluación de la prueba, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención”, señala el Juez Edmundo Rabbione.

Tras remarcar que “la libertad del imputado, en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar” y que Lotocki “siempre ha estado a derecho”, sostiene que no hay “riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo” y determina que no hará lugar a las solicitudes.

