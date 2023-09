Fiesta Nacional del Inmigrante: El Rock de JAF Power Trio hizo vibrar el Nobbus Jacob

La propuesta musical para la octava noche de la FNI tuvo como eje artístico al rock. La presentación del cantante Jaf Power trío con su inmensa carrera y sus clásicos temas fueron el disfrute para las cientos de personas que coparon el escenario mayor del Parque de las Naciones.. También se destacó la actuación de la banda obereña Meraki, la agrupación musical de pop-rock que ha ganado concursos como el Oberá Rock y participado de varios festivales de la región.

En una didáctica charla con los medios, vertió opiniones sobre lo que pretende representar ante las nuevas generaciones. “Soy clase 58 tengo 65 años y hoy en día en nuestro país un artista independiente de 65 años se puede mover, solamente por el apoyo de muchas personas” dijo. Y agregó “me siento muy privilegiado, afortunado, porque puedo hacer estas cosas, que es realizar la actividad que mas me gusta, que es tocar la guitarra, cantar y que encima eso sea un laburo profesional que me permite llevar guita a casa hoy, en nuestro país”.

Señaló que “un tipo que tiene 15 años y que – ya se ata los cordones de los zapatos artísticamente hablando – es chico, pero tiene un gran nivel artístico, aunque no sabe nada – porque no le enseñaron – de un montón de cosas que funcionan en rededor del arte”. Como la parte económica, administrativa, técnica, la difusión, y demás. Contó que muchas veces “me vienen a ver los pibes, y me dicen: Juan con la guitarra, el ecualizador, y lo que me preguntan es “como hago yo para laburar de lo que laburas vos; porque te veo y tenés la misma cantidad de dedos que yo” ironizo.

JAF dijo que observa que los pibes tienen muchas incógnitas, y sostiene que “lo que más importa, es que a pesar de la que cosa esta muy jodida, a las nuevas generaciones hay que enseñarles que “cuando uno tiene una intención artística y estás funcionando por lo menos de manera barrial cuando vas a golpear las puertas por lo general las mismas no se abren, entonces tiene uno que fabricarse la propia puerta, y eso es válido” ejemplificó

En el mismo sentido, manifestó que “muchas de las respuestas que está buscando la juventud no le podemos dar nosotros, son ellos los que la tienen que encontrar”. Y finalizó “No hay mejor lugar para encontrar respuestas que arriba del escenario” por ello instó a se brinden “oportunidades y aprendizajes para que los chicos puedan estar arriba del escenario, aprendiendo, equivocándose”.

“Los chicos necesitan subir al escenario para poder disfrutar del amor que la gente es capaz de brindar al que tiene la fortuna de estar arriba del mismo”.