Acusado de abusar a una jubilada de 90 años en San Javier, declaró que eran amigos

Carlos D. (51), detenido el domingo pasado tras las acusaciones de saquear los ahorros y cometer abuso sexual contra su vecina, una jubilada de 90 años en San Javier, hizo frente a los señalamientos ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, alegando que sus relaciones íntimas con la anciana fueron mutuamente acordadas. Como consecuencia de esto, fue encausado y se mantendrá bajo arresto en la comisaría local.

Durante su comparecencia ante la jueza Selva Raquel Zuetta, el acusado negó categóricamente el abuso y desmintió el robo del dinero que la jubilada guardaba en su guardarropa.

Posterior a su declaración, Carlos D. enfrentó cargos por «hurto y abuso con acceso carnal en concurso real». Además, a través de fuentes consultadas, se corroboró que la mujer nonagenaria, en su testimonio, también hizo referencia a la amistad que compartía con el inculpado, quien reside a tres cuadras de su residencia.

Este incidente, acontecido el domingo pasado en el barrio San Ramón de San Javier, implica la entrada ilegal de un hombre de 51 años a una propiedad y el sometimiento sexual de su propietaria, una mujer de 90 años. El atacante, vive a tan solo tres cuadras de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Misiones, la anciana no puede recordar con precisión el momento exacto en que el agresor irrumpió en su hogar. No obstante, este individuo logró sustraer la suma de 29 mil pesos de un armario y, al no encontrar más dinero, procedió a someter a la mujer a un acto de abuso sexual. De manera impactante, el propio agresor capturó el ataque en video con su teléfono celular.

Gracias a la rápida intervención policial, el sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia. Además, se llevó a cabo un registro en su residencia, donde se incautó su teléfono móvil como evidencia fundamental en el caso.

El examen realizado por el médico forense a la víctima no reveló lesiones visibles en el momento de la evaluación. La orden de detención fue emitida por el Juzgado de Instrucción N° 5, secretaría 1 de Alem. Actualmente, el acusado permanece alojado en la Comisaría de San Javier.