Impuesto a las Ganancias: el Gobierno nacional prepara anuncios para esta semana

La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, adelantó que esta semana habrá un anuncios desde el ministerio de Economía sobre Ganancias.

La semana pasada, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, formuló declaraciones en relación al impuesto a las ganancias, donde dejó trasver que hasta podría «eliminarlo». Ahora fue la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, quien se sumó a la ola de expectativas por anuncios en esa materia, para los próximos días.

En una entrevista este domingo con Radio 10, Olmos anticipó que el titular del Palacio de Hacienda tiene preparado un anuncio sobre el impuesto a las ganancias y que lo comunicará esta semana.

Impuesto a las Ganancias: se vienen nuevos anuncios esta semana

Según la ministra de Trabajo, este lunes habrá confirmación de nuevas medidas sobre ganancias. “Él (por Massa) se propone ahora otro salto adicional. Él nos convocó a las 5 de la tarde, como ministerio convocamos a los gremios, para el anuncio que tiene preparado para mañana a las 5 de la tarde”, confirmó Olmos.

Cabe recordar que desde agosto, los contribuyentes deben pagar la carga si tienen un sueldo de más de 700.875 pesos bruto. Para este lubnes, varios referentes y funcionarios fueron llamados por Sergio Massa para la reunión donde se discutirá qué pasará con el impuesto a las ganancias. Entre ellos estarán presentes la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA de los Trabajadores, como así también las autoridades de la Cámara de Diputados, para dialogar sobre el tributo.

Respecto a la idea de eliminar el impuesto por compelto, como dejó ver Massa días atrás, Kelly Olmos dijo que esa medida es “una consigna” que predica desde hace ya muchos años el propio ministro de Economía. “Cuando tiene la oportunidad, avanza en ese sentido. No solo hoy el mínimo no imponible se ha elevado sistemáticamente, sino que además Sergio como legislador ha ido incluyendo condiciones relativas a exenciones, que nosotros desde el Ministerio de Trabajo junto al de Economía, los gremios y las cámaras empresarias hemos ido revisando los convenios para ordenar los conceptos salariales, de manera de que sean compatibles con dichas exenciones establecidas legislativamente. Así ha mejorado la situación de casi 40 convenios”, señaló.

Massa convocó al equipo económico para definir cambios en el impuesto a las ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a su equipo para discutir la viabilidad de la redacción de un proyecto de Ley para la modificación del Impuesto a las Ganancias. El encuentro fue el viernes pasado en el Ministerio de Economía.

“Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias. Si soy presidente, no lo va a hacer. Yo no soy como Macri, porque ya lo vengo bajando. Dentro de poco voy a mandar una ley con el tema. Por ahí lo saco antes”, adelantó Massa en C5N, y cuestionó: “Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras los directores de compañía no pagan impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen”.