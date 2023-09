Columna | Un Mundo en Constante Transformación

Respondiendo a los desafíos y oportunidades que exterioriza una sociedad en cambio permanente, la plasticidad Renovadora se hace eje y gestiona las soluciones necesarias para el pueblo misionero.

El sociólogo Zygmunt Bauman utilizó el término de “Modernidad Líquida” para explicar el mundo de hoy, caracterizado por el cambio constante, la incertidumbre y la fragilidad de las relaciones humanas e institucionales.

En este mundo los gobiernos que logran adaptarse a esta modernidad son aquellos que puedan responder a los desafíos y oportunidades que plantea y exterioriza la sociedad.

El modelo Misionerista es del cambio constante, con sus banderas de innovación y desarrollo, se enlistan al frente de estas nuevas corrientes de una sociedad que modifica sus necesidades y demandas.

Es por ello, que los contextos económicos coyunturales han sido administrados de una manera inobjetable por el gobierno Renovador, con la plasticidad justa de los tiempos que atravesamos se realizan las gestiones necesarias para producir las soluciones y alivios para todos los misioneros, como es el caso de la eliminación de las retenciones para las producciones regionales, sobre todo lo correspondiente a la foresto industria y al tabaco.

Esto significará una estimulación a la inversión y al crecimiento de los puestos de trabajo en los distintos sectores, además de una mejora significativa de los ingresos, así como también del aumento de la competitividad de los productores.

En números, representará para la industria forestal y la tabacalera un ingreso extra de prácticamente 50 millones de dólares, que fue lo que aportaron durante el año pasado. Desglosando por sector, el maderero tenía un alícuota que iba del 3% al 5% en 2022, en concepto de derecho a la exportación tributaron US$ 12.001.285, de un total exportado de US$ 160,9 millones desde el Norte Grande. Mientras que, para el tabaco, el concepto de retención significaba del 5% al 12% del total exportado y el año pasado fueron unos US$ 37.393.481.

En consecuencia, sale a relucir la imperiosa necesidad no solamente de la Renovación sino también de los misioneros de tener sus representantes en el Congreso Nacional, para que el ejecutivo provincial disponga de las herramientas necesarias para la transformación de la realidad.

Hay que tener en cuenta que el domingo 22 de octubre, se elegirá no solamente el presidente de la nación, sino también Senadores y Diputados Nacionales en la provincia que deberán defender los intereses de la tierra colorada, más en un contexto en el cual los candidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas tienen como plan económico la eliminación de la moneda nacional, cuestión que traería muchos problemas a la competitividad de los comercios locales.

Por eso, sectores comerciales ya decidieron defender lo local y acompañar a la boleta Misionerista que llevara hombres y mujeres probadas en la defensa de lo nuestro, ya que la dolarización solo beneficiaría al centro de la República, a Buenos Aires y a las provincias de la Pampa Húmeda. Mientras que a Misiones esa decisión le causaría un gran daño y arruinaría el actual esquema exitoso que viene succionando millones de dólares, reales y guaraníes; de paraguayos y brasileños que compran, consumen y hacen turismo por la provincia.

Por lo tanto, más allá de las inclinaciones nacionales, estos segmentos buscarán que la provincia esté representada a través de la boleta de Innovación Federal. Afianzando la tesis socrática que consiste en negar la posibilidad de la existencia de la acción incontinente, en otras palabras, una persona racional no escogería, a sabiendas, aquello que al mismo tiempo considera que es peor para él mismo.

Esta corriente no solo se ven en estas esferas, también se experimentan movimientos en el subsuelo de la política, de algunos sectores derrotados que deciden engrosar el voto útil y reconocer que el misionerismo es la mejor opción. Lo cual se vio esta semana a través de una entrevista radial donde el excandidato a Diputado Nacional, Abel Motte, de la lista de Juan Schiaretti, anunció su apoyo a la lista Renovadora para que la provincia tenga la fuerza suficiente para defender a los misioneros, más allá de su predilección nacional.

Desconcierto

Luego de la derrota del Radicalismo local en la interna frente al PRO, el partido centenario se encuentra desintegrado y en una batalla interna buscando culpables por el desastre de la última estrategia electoral que los dejó sin candidatos, dejando al partido macrista casi en soledad en la búsqueda de al menos un legislador nacional.

Reforzando el lema Socrático de que los “reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que saben mandar”.

Mientras que Bullrich sigue cayendo en las encuestas, quedando en un tercer lugar cómodo, más teniendo en cuenta que la provincia tiene sector joven muy importante, siendo el 60% del padrón menor de 40 años, que la ve como lo viejo de la política.

Leyes de Vanguardia

En la sesión del jueves, la Cámara de Representantes de la provincia presidida por el Ing. Carlos Rovira, sancionó nuevas leyes vanguardistas relacionadas con la salud del pueblo misionero, como la atención del vitiligo y al abordaje integral de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla.

En la ocasión también se declaró patrimonio histórico, cultural, ambiental y turístico a las históricas instalaciones que forman parte integrante de la antigua chacra de Alberto Roth, en el municipio de Santo Pipó. Este inmigrante que se desempeñó como técnico y profesor agrícola-subtropical y desde allí defendía la fertilidad y conservación de suelos. Fue uno de los primeros impulsores de la agricultura orgánica, hace 50 años, y hoy estaría muy contento de ver en Misiones una ley que promociona el uso de los bioinsumos y favorece la reducción del veneno en los alimentos.