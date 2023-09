Con sol a pleno, se disputó la segunda jornada del Torneo Nacional de Fútbol de Veteranos en las canchas de ACIADEP

Luego de una primera fecha pasada por agua, los veteranos de más de 16 provincias vivieron una auténtica fiesta y definieron a los finalistas de las categorías Máster +60, + 55 y +49. Las grandes finales se jugarán este domingo desde las 8 de la mañana en Crucero del Norte.

El Torneo Nacional de Fútbol de Veteranos entró en su recta final. Con la presencia de más de 16 provincias de todo el país, con el agregado de un invitado internacional, este sábado se disputó la segunda jornada del certamen, con un sol brillante en las canchas de ACIADEP.

Al respecto, Misiones Online dialogó con Alejandro Comas, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol para Veteranos, quien destacó el éxito del torneo, el cual nuevamente hizo base en la capital misionera.

“Exitosa jornada al igual que ayer, donde a pesar de la de los problemas climáticos, se pudo realizar con total normalidad. Hoy se terminaron de definir las semifinales, afortunadamente con un hermoso sol”, comentó.

En este segundo episodio, quedaron definidos los finalistas de las categorías Máster +60, +55 y + 49, donde fueron 16 provincias las participantes, junto a un invitado especial de Salto, Uruguay.

“Ellos no pueden participar en el segundo Sudamericano, que también realiza la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol y solicitaron jugar en este Nacional, por lo que vinieron como invitados especiales”, explicó Comas.

La visita de los veteranos a capital misionera no solo se encasilló solo en el juego propiamente dicho, sino que desde la Asociación persiguen otros objetivos, además del deportivo.

“Nosotros tenemos como objetivo, siempre que hacemos sede en algún lugar, dejar obras. En ese sentido hay que agradecerle al gobierno de la provincia de Misiones, que ha colaborado muchísimo en que se tengan las iluminaciones de las canchas y también para el torneo, porque han colaborado con los premios y con las ambulancias, cosa que a nosotros nos baja los costos operativos y permite que más cantidad de provincias puedan participar”, remarcó.

Es gracias a este torneo nacional, que las canchas de ACIADEP, donde cientos de profesionales amateurs juegan cada fin de semana, consiguió la instalación de su iluminación artificial, un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo.

Cabe señalar además, que no es la primera vez que este certamen llega a la tierra colorada. Sin embargo, el presidente de la Asociación reconoció que estaba “algo reacio” en cuanto a la designación de Posadas como sede.

“Cuando a mí me dice el tesorero de la Asociación de hacer el torneo en Posadas, yo me resistía un poquito, porque hacía más de 25 años que no venía a Posadas”.

Afortunadamente, la renovada capital misionera sorprendió al dirigente que quedó maravillado y hasta aseguró que Posadas está prácticamente garantizada como sede permanente del fútbol de veteranos.

“Ha cambiado para bien. Es fabuloso y extraordinario el cambio que ha tenido en su costanera, en su orden, en su limpieza. Realmente hay que felicitarlo al intendente y a la provincia que seguramente trabaja mancomunadamente con el municipio para tener una hermosa ciudad de Posadas”.

“Desde la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol no tenemos ninguna duda de que Posadas va a ser sede casi permanente para los torneos, porque hemos tenido una recepción y un trabajo en común con la provincia y con ACIADEP fantástico”, agregó.

“Hay que agradecerle a Alejandro Almada, tesorero de ACIADEP, a Dardo Romero, presidente de Crucero del Norte, donde se van a jugar mañana las finales y a todo el gobierno provincial y municipal”, completó.

La acción del Torneo Nacional de Fútbol de Veteranos finalizará este domingo, ya que desde las 8 de la mañana, se llevarán a cabo las finales en las instalaciones de Crucero del Norte.

