Posadas | La Ghost company reivindica el under en Universal Club

El evento se llama "is a hell" y es la 5ta edición que se realiza en el año. Esta vez con invitados de buenos aires: N.a43 is the eyes y ill ONE.

La vía principal de «is a hell» es hacer florecer el arte urbano en la ciudad de Posadas. De esta forma, con una crew completamente independiente y con artistas autoconvocados se realiza el evento.

Cabe destacar la visita de «N.a43 is the eyes» y de «ill ONE» los mismos son de la crew «La Mecca» oriundos de Buenos Aires. Las letras reflejan realidades, aspiraciones y sueños. Son un grito de lucha, les permite ser escuchados desde su posición como artistas urbanos quienes mediante géneros como el rap, el trap y la cumbia transmiten la voz de los jóvenes capitalinos.

Es así, que se brinda este espacio creado por los jóvenes y para los jóvenes. Una oportunidad para expresarse libremente en un escenario.

Por Lucas Fioravante