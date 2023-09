Mundial de Rugby | Sin Martín Bogado, Los Pumas no pudieron y perdieron en su debut ante Inglaterra por 27 a 10

Tras un flojo desarrollo en la cancha, Los Pumas cayeron ante Inglaterra en el primer partido disputado en el Mundial de Rugby en Francia. El misionero Martín Bogado no jugó.

La Rosa superó a los Pumas 27 a 10 en el debut de ambos seleccionados en el Mundial de Rugby Francia 2023. El encuentro correspondió a la primera fecha del grupo D y se disputó en el estadio de Marsella. Argentina fue una sombra pese a jugar casi todo el partido con un jugador más.

El duelo entre Los Pumas e Inglaterra fue el primero de la zona de la Copa del Mundo, por lo que los ingleses están en lo más alto de la tabla de posiciones con cuatro puntos. Argentina quedó en el fondo mientras que Samoa, Chile y Japón todavía no debutaron.

Tras la derrota ante La Rosa, la selección argentina tendrá casi dos semanas de descanso porque se volverá a presentar el 22 de septiembre a las 12.45 vs. Samoa en Saint-Étienne por la tercera jornada. En la segunda quedará libre, por lo que Michael Cheika y los 33 jugadores tienen 13 días para revisar lo expuesto en el debut.

El desarrollo del partido en el sombrío debut de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023

En primer lugar, La jugada que debía cambiar el partido se dio a los 3’, cabezazo de Tom Curry a Juan Cruz Mallía cuando éste fue a buscar una pelota aérea, y debió irse al vestuario con mucha sangre. Al ala lo amonestaron, pero con la regla del bunker TMO, por lo cual el videoref tiene 8 minutos para determinar si mantiene la amarilla o es roja; al cabo, le cambió el color.

A los seis minutos, una jugada similar, pero de Santiago Carreras, coin la fortuna de que al cordobés le mantuvieron la amarilla.

Por ese penal, Emiliano Boffelli ya metía para el 3-0. Era para la Selección, que tenía la pelota y, dos minutos más tarde, volvía a intentar con el pie del rosarino, que esta vez erró. A los 9’ Ford apareció para igualar, también de penal.

Los Pumas, a los 22’ pudieron ampliar, pero no patearon, sino que fueron a buscar un try, el cual no llegó gracias a la defensa inglesa. Error de elección.

A partir de ese momento, Los Pumas jugaron como si no tuvieran un libreto, equivocando los caminos y hasta con errores individuales. Mateo Carreras, wing picante, tuvo un mano a mano clarito, contra desde su campo, pero eligió patear (evidentemente, los mundiales agigantan los nervios y disminuyen la confianza), pero afuera, mal, lo cual terminó generando un ataque rival que Ford aprovechó para meter su primer drop.

Dos minutos más tarde, Thomas Gallo, sin necesidad, tiró de la camiseta a un inglés… otro penal en contra que Elliot Daly erró (era desde muy lejos).

Inglaterra, más cómodo, lograba llevar el juego a su ritmo, cansino, con la batuta de Ford (y Alex Mitchell, el 9 que se metió por la ventana), cuya estrategia era mandar el problema (llámese pelota) al otro campo, y cuando tenía la oportunidad, intentaba de drop. Era negocio para que equipo, porque Los Pumas, imprecisos, nerviosos, no la utilizaban con eficacia. De hecho, la perdían como en el knock de Tomás Lavanini.

Mostrando la falta de seguridad, confianza y Norte, hubo un ataque en el cual Santiago Carreras intentó un drop desde lejos, un tanto esquinado, y la mandó afuera. Ford, a los 36’, le mostró de nuevo cómo había ,que hacer. Así, habiendo demostrado ser más equipo en el sentido del juego, adaptación y control, la Rosa se iba ganando al descanso. Incluso tras haber jugado 37’ con uno menos.

La primera jugada del ST fue un buen indicio, con un ataque argentino, pero terminó como si hubiera sucedido en el PT: Gonzalo Bertranou no pudo conseguir la pelota. Peor, hubo una nueva infracción para que Ford siguiera sumando (15-3).

Ya estaban en la cancha Guido Petti, Pedro Rubiolo y Joel Sclavi, forwards para generar más energía, control y ataque, pero no parecía ser cuestión de nombres. Ni siquiera parecía que Inglaterra jugaba con uno menos, porque hasta se animaba a pedir scrum aun debiendo utilizar a un centro (Manu Tuilagi) como forward (ala). Toda una señal de los ganadores que se sentían…

Faltaban 20 minutos y Los Pumas ganaban el territorio, 62 a 38%, pero habían cometido 11 penales contra apenas 5 del rival. Mateo Carreras, el back más peligroso, dejaba la cancha, reemplazado por Matías Moroni… Nada salía, no había nada de donde agarrarse. Los ingleses dominaban el juego en el piso, todo.

Hasta en defensa (sí, con uno menos), como en el ataque de los 68′ con una pelota que a Bruni le «quedó arriba» en la formación dentro de la meta inglesa, por lo cual la pelota cambió de manos para terminar como salida de drop ingoal.

Así, con más penales y más chances para Ford (lo más tragicómico: es el suplente de Owen Farrell, que no jugó por expulsión), la figura del partido, los ingleses, que habían llegado a Francia con la cola entre las piernas, salieron con el pecho inflado.

Con información de Olé.