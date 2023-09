Respira la Selección Argentina: Lionel Messi se hizo estudios y descartaron una lesión ¿Viajará a Bolivia?

En medio de una multitud que se agolpó al enterarse que la Pulga estaba ahí, el capitán de la Albiceleste asistió a una clínica porteña y descartó un problema muscular.

Después de haber presenciado el partido de la Sub 23 ante Bolivia en el predio de Ezeiza y mientras la duda persiste sobre si viajará a La Paz para el segundo partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi asistió a una clínica porteña para realizarse estudios que descartaron una lesión muscular.

En secreto, la Pulga asistió a una clínica porteña después de haber pedido salir a falta de tres minutos en el duelo ante Ecuador. Después de ese partido, Lionel Scaloni había confirmado que el capitán se realizaría estudios, aunque no creían que exista lesión alguna. Poco después de que Messi se apersone en el establecimiento, la gente comenzó a agolparse y la Avenida Córdoba, por un momento, quedó cortada al tránsito.

Los estudios no arrojaron lesión alguna, por lo que las chances de que Messi viaje a Bolivia crecen. De todas maneras, el alto desgaste que tuvo en el mes de agosto con Inter Miami, sumado a los extensos viajes, podrían hacer que finalmente no sea de la partida que juegue el 12 de septiembre en el Hernando Siles. Por lo pronto, no existe confirmación alguna ni para una cosa ni para la otra.

Triunfos de la Sub 23 bajo la atenta mirada de Lionel Messi y compañía

Previo a realizarse estudios médicos, Messi observó atentamente los partidos del combinado Sub 23 de Javier Mascherano ante Bolivia, en el predio de Ezeiza. La Pulga estuvo acompañado de Claudio Tapia, presidente de AFA, y varios futbolistas que integran las filas del seleccionado Mayor: Ángel Di María, Cristian Romero y Leandro Paredes.

La jornada amistosa terminó con triunfos argentinos en un partido que se dividió en cuatro tiempos de 30 minutos pero que arrojó dos resultados: un 2-0 en el primero (goles de Luciano Gondou y Alan Velasco) y 3-0 en el segundo (doblete de Abiel Osorio y Pedro De La Vega).

Siempre él: Con un tiro libre infernal, Messi le dio la victoria a la Selección Argentina sobre Ecuador en el inicio de las Eliminatorias 2026 https://t.co/ekeFBVqUdU — misionesonline.net (@misionesonline) September 8, 2023



FUENTE: TyC Sports.