Alimentación, nervios, genética y hormonas: las múltiples causas que influyen en el sobrepeso

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones resaltó la imposición cultural en torno a la apariencia y citó un estudio que revela que, aunque el 97% de las mujeres hizo dietas, solo el 16% logró mantener el peso perdido. Además, resaltó la influencia de factores genéticos y hormonales en el peso, más allá de la alimentación, como habitualmente se cree.

LT4- Florencia Córdoba

Florencia Córdoba, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones, abordó la problemática de las expectativas y exigencias sociales en relación al cuerpo y el peso de las personas. “Todos los días veo en el consultorio gente que quiere bajar de peso. No importa cuánto esté pesando esta persona; 40, 50, 60, 70, 80 kilos, es un factor común».

Además, señaló que en muchas ocasiones, cuando indaga acerca de la alimentación de los pacientes, descubre que «se alimentan adecuadamente y no tiene nada que ver con lo alimentario. Mucho de lo que pasa ahora tiene que ver con una imposición social, una imposición cultural sobre cómo debemos vernos y cómo tenemos que ser», consideró.

«Hay un informe que señala que el 97% de las mujeres han realizado alguna vez dieta en su vida y solo un 16% ha logrado mantener el peso perdido», agregó. A partir de este dato, sostuvo que, además de la alimentación, existen factores como los «nervios, hormonas o lo genético» que influyen en el peso corporal. Inclusive, remarcó el papel de los familiares y profesionales de salud en la percepción del cuerpo, afirmando que «la mayor cantidad de veces quien sugiere a una persona adelgazar es la mamá o un profesional de salud».

Asimismo, la especialista se refirió al sistema en el que vivimos como «gordofóbico», argumentando que «cuando uno tiene un cuerpo más ‘hegemónico’, lamentablemente tiene más posibilidades, ya sea laborales o de encontrar pareja. Pero resaltó la necesidad debemos de deconstruir eso ya que, en pos de querer tener ese cuerpo, muchas veces sacrificamos nuestra salud mental o nos exponemos a consecuencias físicas a largo plazo».

Finalmente, cuando se le consultó sobre el movimiento de aceptación corporal, conocido como “body positive” y los prejuicios hacia las personas con sobrepeso, Córdoba subrayó la necesidad de reflexionar sobre esta cuestión «con una perspectiva de diversidad corporal. Siempre digo, todos conocemos a alguien que es muy delgado y come comida chatarra o no hace actividad física. Ahí se desmonta un poco ese estigma de que las personas obesas se alimentan mal o no hacen actividad física», sostuvo.

