Pablo Castro, actual intendente de Santa Ana, anunció una inversión significativa para el desarrollo del Parque Industrial de la ciudad. Se aprobó el proyecto por parte de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación que destina 166 millones de pesos para la mejora de infraestructura en el Parque Industrial de San Juan.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/09-08-Ex-Movil-Pablo-Castro-Santa-Ana-parque-industrial-fondos-llamado-a-licitacion-8.27.mp3

Cadena Express – Pablo Castro

Pablo Castro expresó su satisfacción por este logro: «Contento por lo que hemos conseguido en todo. Estamos en la recta final, hace dos años venimos trabajando en un proyecto con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y nos salió este proyecto que son 166 millones de pesos para el Parque Industrial de San Juan.»

Esta inversión permitirá la realización de varias obras esenciales en la primera etapa del proyecto. Entre las mejoras planteadas se encuentran la perforación de un pozo, la construcción de un tanque elevado, la instalación de una red de agua en el parque y la mejora de las calles internas. Según Castro, estas obras son fundamentales para satisfacer las necesidades de infraestructura.

También informó sobre los próximos pasos del proyecto: «Ya están los recursos y pronto ya saldrá el llamado a licitación. Yo creo que en 10 días tendremos el llamado a licitación de las obras y haremos todo el proceso administrativo. El proceso administrativo no vamos a poder terminar de ejecutar, vamos a comenzar la obra y ya le va a quedar a la próxima gestión ejecutar por completo el proyecto.»

Tal vez te interese leer: Presupuesto 2024: «Seguimos trabajando con una fuerte inversión en educación, en salud y obras en distintos municipios”, remarcó Adolfo Safrán

Además, destacó la importancia de la inversión en el desarrollo de la zona costera de Santa Ana y la construcción de una costanera ecológica: «Creo que lo que más quiero destacar es el haber conseguido el sí de la EBY. Creo que eso fue algo que yo me llevó como gratitud decir que estamos marcando un anteproyecto, una costanera que va a ser novedosa, que no es una costanera con una mirada a la que estamos acostumbrados. La idea nuestra es, el anteproyecto tenía un área de estacionamiento, después casi toda la orilla del río se camina, se anda en bici, tiene espacio recreativo y los servicios también que necesita el espacio.»

En cuanto a su futuro político, Pablo Castro declaró: «Yo creo que me tocó etapas muy difíciles. Siempre digo, hay personas que se preparan para, o quieren ser intendente. En mi caso fue muy diferente, el que me conoce sabe muy bien que no es fácil. Y me tocó llegar, de estar en CBC cortando pasto a llamarme que tenía que cubrir la vacante de intendente. Fue algo que no esperaba, solo se dio. Pero la política tiene eso..»

En relación a la costanera ecológica, Castro subrayó su compromiso con la sostenibilidad: «Desde el principio, cuando empezamos a diseñar esta costanera, soñábamos con poder conservar sobre todo lo que tiene la bahía. La bahía es espectacular, que tenemos donde podemos ver la Isla del Toro, y de ahí se puede ver el Teyú Cuaré, hay un hermoso lugar.»

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023