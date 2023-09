Se suele decir que los perros son el mejor amigo que el hombre puede tener, si bien, estos con una buena socialización se pueden llevar bien con otras personas, los niños tienen más cercanía con los caninos. Así es la historia de una perrita anciana y un niño que siempre se encuentran para saludarse.

Salomé es una perrita mayor que ama tanto a Juan, el pequeño de la familia, que lo espera durante la jornada de la escuela para asegurarse que se encuentra bien, se abrazan y besan al saludarse.

Un video de la plataforma TikTok se ha hecho viral por la naturaleza de este mismo pues un pequeño niño sale con una canina, ambos en la calle jugando y abrazándose, según este mismo, la perrita tiene ocho años y desde que nació aquel pequeño tuvo un gran apego con él, después de salir de la escuela lo espera, y siempre le demanda atención. Sin duda son escenas llenas de amor.

Perrita y niño tienen una bonita amistad

Una usuaria de Tiktok que tiene el nombre de Lina Peralta cuenta la historia de Salomé una hermosa canina que ama a su pequeño hijo, ambos salen jugando y abrazándose en la banqueta, la perrita se derrite en los brazos del niño, le pide la mano y que la acaricie. Según esto, la perrita tiene ocho años aproximadamente y lo espera en la puerta de su escuela todos los días durante la jornada.

“Salomé es una perrita de aprox. 8 años y desde que nació mi hijo no lo deja nunca”, agregó la usuaria a su publicación.

El niño que lleva el nombre de Juan se ve que es empático con la canina pues le trata de dar muchos cariños a la canina que lo esperó afuera de su colegio. Las imágenes se hicieron virales pues se puede notar que ambos disfrutan de su amistad y que la pequeña trata con dulzura a Salomé.

El video que ha circulado en distintas redes sociales tiene actualmente más de un millón de reproducciones y miles de reacciones y comentarios de personas que felicitan al pequeño por tratar de cuidar a la canina.

De acuerdo con otras declaraciones de la misma usuaria, Salomé es de ellos y tratan de darle todo pues saben que es la mejor amiga de su pequeño hijo. Ambos tuvieron un vínculo especial, el cual enamora a cualquiera.

“En el anterior video me comentaron mucho sobre adoptar a Salomé. Ella es de nosotros y no pasa hambre ni sed, solo que no se separa de Juanjo, lo ama y lo cuida mucho” Sin duda estos dos tienen una linda amistad y es que esta perrita le ha demostrado que lo quiere, pero sobre todo que es leal. Si quieres ver más contenido acerca de ellos puedes buscarlo en TikTok como Lina_Peralta96.

Perrita anciana espera al niño