Francia derrotó a los All Blacks en el inicio del Mundial de Rugby

Les Bleus sorprendieron al tricampeón mundial para alimentar el sueño de su primera conquista en el máximo certamen con el apoyo del público en las tribunas del Stade de France

Francia derrotó 27-13 a Nueva Zelanda en el Stade de France en el partido inaugural del Mundial de Rugby válido por el Grupo A. La anfitriona se repuso al poderío neozelandés en más de una oportunidad para llevarse un triunfo consolidado en la segunda parte y tuvo un debut inmejorable para aspirar a su primera corona en la décima edición del máximo certamen. Thomas Ramos convirtió 17 puntos para el local y fue el máximo anotador del partido.

El arranque del partido fue negativo para los locales, con un try que llegó a tan solo dos minutos de juego apoyado por Mark Telea. La conversión fue fallida y el 5 a 0 para Nueva Zelanda fue un golpe anímico en el arranque del match. Pero, Francia se repuso rápido, solo dos minutos después, con un penal de Ramos y dejó las cosas 5 a 3. Así, en 5 minutos el partido ya se sabía que traería emociones por doquier con dos equipos que iban al frente a jugarse todo, pero sin regalar nada. El match se hizo trabado, hubo un lesionado en Francia a los 12 minutos, Julien Marchand, y en su lugar ingresó Peato Mauvaka.

Ambos con sus armas intentaban vulnerar a la defensa rival. Francia estuvo cerca, pero no pudo, respondió bien la defensa océanica. Su público se hacía sentir, y tuvo otra infracción a favor que Ramos no desaprovechó para el 6 a 5 parcial en 20 minutos de juego. Los All Blacks fueron otra vez y tras una infracción a los 25 minutos le dio la chance a Richie Mo´unga de dar vuelta el score y dejar otra vez arriba a los de negro por 8 a 6.

Muchísimo calor adentro y afuera de la cancha. Eso hizo que el árbitro sudafricano Payper los mandara a refrescar a los jugadores con 15 minutos por jugarse. Francia tras el receso salió decidido otra vez. El partido era parejo y ambos sabían que un error podía liquidar el pleito por eso se cuidaban mucho de no cometerlo.

A los 29 otra vez el resultado cambio de dueño a través de un penal de Ramos y el estadio vibró con la conversión del penal que dejó arriba a Les Blues 9 a 8. El partido se puso intenso. Los All Blacks fueron a fondo a buscar el try y Francia respondió bien en defensa y metió un contraataque muy bueno. Era golpe por golpe. Con tensión y parejo, ambos sabían que el ganara este partido se llevaría el grupo.Y así se fueron al descanso con una mínima ventaja para el equipo local. Partido trabajo, táctico y en donde ambos minimizaron los errores para irse arriba Les Blues lo hizo por 9 a 8, con dientes apretados y mucha tensión. Quedaban 40 minutos por delante y en esta final anticipada ambos se querían quedar con el triunfo.

Y Francia arrancó con todo el segundo tiempo como en el primero lo habían hecho los neozelandeses fueron a buscarlo. Y estuvieron cerca, pero no fue posible. Nueva Zelanda respondió bien, zafó y allá fueron los de negro otra vez. Golpe por golpe, como en el primer tiempo y la visita que otra vez no perdonó. Pelota a la izquierda tras gran jugada colectiva y nuevamente Mark Telea apoyó su segundo try para demostrar que estaban vivos y querían seguir sin derrotas en la fase de grupos de todos los mundiales. La conversión desde una posición complicada no fue buena y los de negro estaban otra vez arriba, 13 a 9.

Los europeos fueron a buscarlo de nuevo. Y lo tuvieron en dos oportunidades, una incluso por la derecha tras gran pase en donde se tuvo que recurrir al TMO para definir que el wing no apoyó. Los de negro se defendieron bien y seguían arriba. Pero Les Blues no se rindieron, fueron con sus backs que sabían que podían y llegó el try por la derecha apoyado por Penaud a los diez minutos. La patada de Ramos también desde posición incómoda, fue buena y el score quedó 16 a 13 para equipo local que ponía la casa en orden a los 15 minutos.

Seguían patada va y patada viene. El resultado a tiro, el calor apremiante, los cambios para refrescar y el partido sin un dominador nato, aunque con un pequeño predominio francés que al tener un jugador más por los 10 minutos afuera por la tarjeta amarilla a Will Jordan – que llegó tarde a buscar un kick – buscaba sacar la diferencia. Francia fue, y aunque no pudo perforar a la defensa negra consiguió un penal que le dio tres puntos más con la buena ejecución de Ramos poner el 19 a 13 parcial con 15 minutos por delante. Y allá fue Nueva Zelanda a vender cara la derrota. A tiro de try convertido sabía que el partido estaba abierto aún.

Francia respondió una y otra vez, defendía en la mitad de la cancha lejos de su ingoal. Patada de un lado devolución del otro. Nadie arriesgaba más de la cuenta y el local hacía correr los minutos buscando la desesperación de Nueva Zelanda. El reloj le jugaba en contra a los de negro que se quedaban y el score seguía 19 a 13 para Les Blues.

Y un nuevo penal sancionado para Francia le dio la chance a Ramos de poner el 22 a 13. Ahora sí Francia con la locura de su gente se sentía ganador. Los de negro tenían que anotar en dos jugadas si querían darlo vuelta. El partido fue otro, la cancha era un griterío infernal y Francia se sintió más ganador que nunca, y a punto estuvo de anotar un try, pero no llegó por muy poco.

Nueva Zelanda buscaba y no podía, la defensa francesa los ahogaba en el arranque. El reloj seguía corriendo y quedaba poco. El público deliraba por un triunfo más que esperado, soñado, que estaba cada vez más cerca y el partido se terminó de definir con un nuevo try, esta vez apoyado por Jaminet a tres minutos del final para liquidar las ilusiones de Nueva Zelanda y poner el 27 a 13 definitivo.

Fue un triunfo histórico de Les Blues y la primera derrota de Nueva Zelanda en la primera ronda de los mundiales. Un partido que quedará en el archivo de la historia de los mundiales. El Rugby Champagne fue para Francia que va por el título del mundo que se le negó por tres veces y que ahora buscará no dejarlo pasar. Tiene con que conseguirlo y lo saben, habrá que esperar y seguir por este camino; el primer paso está dado.

En la próxima fecha, Francia se enfrentará el jueves desde las 16 a Uruguay en el Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, mientras que Nueva Zelanda hará lo propio ante Namibia, el viernes 15 a partir de la misma hora en el Stadium de Toulouse. Italia quedará libre.

Formaciones

Francia: Thomas Ramos, Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Gabin Villière, Matthieu Jalibert, Antoine Dupont (capitán), Grégory Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, Thibaud Flament, Cameron Woki, Uini Atonio, Julien Marchand y Reda Wardi. Coach: Fabien Galthié.

Suplentes: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifénua, Paul Boudehent, Maxime Lucu, Arthur Vincent y Melvyn Jaminet.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Mark Telea, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Sam Cane (capitán), Dalton Papalii, Scott Barrett, Sam Whitelock, Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot. Coach: Ian Foster.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ofa Tuʻungafasi, Fletcher Newell, Tupou Vaa’i, Luke Jacobson, Finlay Christie, David Havili y Leicester Fainga’anuku.

Estadio: Stade de France, París

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Tabla de posiciones del Grupo A:

Fuente: Infobae