El Pentágono alertó sobre la estrategia de China para captar a militares de Estados Unidos que asesoren a sus tropas

En un documento distribuido a la Fuerza Aérea, busca denunciar la maniobra de Beijing para aprovechar empresas internacionales y obtener habilidades y tácticas avanzadas.

El ejército de China está llevando a cabo una sofisticada campaña de explotación diseñada para “llenar los huecos” en sus capacidades apuntando a miembros actuales y anteriores del servicio estadounidense y recolectando el conocimiento especializado que han adquirido, advirtió un alto general en un mensaje obtenido por The Washington Post.

El documento fue distribuido al personal de la Fuerza Aérea este viernes. Marca el intento más directo del Pentágono hasta ahora de denunciar y contrarrestar lo que los funcionarios estadounidenses caracterizaron como una estrategia agresiva de Beijing para aprovechar las empresas internacionales que contratan a estadounidenses para enseñar habilidades y tácticas militares avanzadas.

El general Charles Q. Brown Jr., que dirige la Fuerza Aérea y es el candidato del presidente Biden para dirigir el Estado Mayor Conjunto, dijo en el mensaje que las empresas extranjeras que hacen negocios con el gobierno chino están “apuntando y reclutando a personal entrenado por Estados Unidos y la OTAN. talento militar en todas las especialidades y campos profesionales”.

“Al entrenar esencialmente al entrenador, muchos de los que aceptan contratos con estas compañías extranjeras están erosionando nuestra seguridad nacional, poniendo en riesgo la seguridad misma de sus compañeros militares y del país”, escribió Brown, apelando al sentido de responsabilidad de los destinatarios. incluso después de dejar las fuerzas armadas, para proteger “nuestra información de defensa nacional”.

Los funcionarios se negaron a identificar cuántos soldados y veteranos estadounidenses se cree que han sido atacados por los chinos, y se limitaron a decir que han visto un aumento preocupante en dicha actividad.

Un agente especial de la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, que al igual que algunos otros entrevistados para este informe habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado de seguridad nacional, dijo que los intentos del ejército de China de explotar a los estadounidenses han incluido promocionarles ofertas de trabajo. que inicialmente parecen inofensivos y abordarlos directamente en eventos de la industria de defensa.

Si bien los pilotos son un objetivo habitual, dijo el agente especial, los veteranos que han desempeñado una variedad de otras funciones también están en demanda. Citó como ejemplos a ex mantenedores de equipos terrestres aeroespaciales y oficiales de señales de aterrizaje, trabajos que implican el manejo de equipos especializados y guiar a los pilotos y sus aviones a un lugar seguro.

Las ofertas provienen de una combinación de empresas privadas y respaldadas por el gobierno chino, y son contratadas por el gobierno chino, dijeron los funcionarios. Las solicitudes a menudo incluyen un lenguaje que suena habitual en el sector de defensa, con referencias a consultoría, asesoramiento o capacitación.

Una de las principales preocupaciones, dijo el agente especial, es que algunos racionalicen que el trabajo es legítimo incluso después de descubrir la conexión con el ejército de China.

“Queremos asegurarnos de que la gente entienda: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo, describiendo el esfuerzo como “insidioso”.

Los funcionarios instan al personal militar actual y anterior a informar si han sido reclutados para entrenar a militares extranjeros.

Las relaciones entre Washington y Beijing han sido tensas durante años, con las dos potencias divididas en asuntos como la competencia económica, el cambio climático y, más recientemente, la guerra en Ucrania. El apoyo de seguridad de Estados Unidos a Taiwán, una democracia autónoma que China considera una provincia separatista, y otras medidas recientes de la administración Biden para ampliar los lazos militares en el Pacífico han profundizado la tensión.

La advertencia del Pentágono al personal y a los veteranos estadounidenses se produce cuando altos líderes del país han identificado a China como la “amenaza de paso” de Estados Unidos, expresando alarma por los avances militares de Beijing y sus esfuerzos por expandir su huella e influencia global.

También sigue a una medida del gobierno de Estados Unidos en junio de incluir en la lista negra a docenas de empresas en todo el mundo por presuntos vínculos con el gobierno chino, incluidas varias empresas de capacitación en aviación.

Entre ellos se encuentran Frontier Services Group, una empresa estatal china fundada por Erik Prince, ex director de Blackwater Worldwide, y la Test Flying Academy de Sudáfrica, que se ha enfrentado a un escrutinio tras informes de que había contratado pilotos militares occidentales para entregar a aviadores chinos.

Frontier Services negó en junio haber utilizado personal militar estadounidense para entrenar pilotos chinos. No respondió a las preguntas del Post sobre si había contratado a ex miembros del servicio para hacerlo.

La Academia de Vuelo de Pruebas de Sudáfrica dijo en un comunicado en junio que estaba “decepcionada” por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos y alegó que empresas estadounidenses más grandes también capacitan a pilotos chinos. No respondió a las solicitudes de comentarios.

Un coronel de la Fuerza Aérea con experiencia en volar aviones de combate F-16 dijo en una entrevista que recibió por primera vez un correo electrónico en 2019 en busca de pilotos de pruebas experimentados. Su primer pensamiento, dijo, fue preguntarle a su esposa si quería ir a Sudáfrica algún día.

“No me pareció particularmente sospechoso”, dijo.

Dos años más tarde, recordó, el mensaje le vino a la mente cuando la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea le informó antes de una conferencia profesional y le advirtió que se estaba produciendo ese reclutamiento.

El piloto compartió con The Post una segunda oferta de contratación que, según dice, recibió de la empresa sudafricana en 2021. Buscaba pilotos de helicópteros y aviones para trabajar en el “Lejano Oriente Asiático”, lo que requería seis años de experiencia como piloto de pruebas y familiaridad con la enseñanza. estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.

“Pueden parecer muy legítimos, hasta el punto de que no me di cuenta hasta que tuve un poco más de conocimiento previo”, dijo el oficial. “Sólo diría que me sentí un poco honrado porque básicamente escapó de mi detección durante casi dos años”.

