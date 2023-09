Comandante Andresito se viste de gala: llegó la 28ª Fiesta Provincial del Agricultor

Andresito se prepara para vivir la 28° Fiesta Provincial del Agricultor. Se realizará del 8 al 10 de septiembre. Intensifican los preparativos para vivir una fiesta inolvidable. El evento es un agasajo a los agricultores de toda la provincia. A las propuestas habituales se suman novedades

Durante el fin de semana del 8 al 10 de septiembre, la comunidad de Andresito va a celebrar una nueva edición de la Fiesta Provincial del Agricultor.

En ese sentido, Viviana Solis, presidente de la comisión organizadora del evento destacó que “estamos más que agradecidos con la comunidad de Andresito porque respondieron al llamado de la comisión y colaboraron en las diferentes actividades que tiene la fiesta, así que estamos con mucha energía positiva y esperamos un público muy importante entre el sábado y el domingo”, al mismo tiempo que mencionó que en las redes de la fiesta reciben muchas consultas desde otras localidades.

Con respecto a los lugares de hospedaje, Solís aseguró que “tenemos un 92% de ocupación hotelera hasta el momento, realmente no hay más espacio”, por lo que se espera un intenso movimiento de gente en torno a la fiesta provincial durante el fin de semana.

En relación al pronóstico del tiempo esperado para el fin de semana comentó que durante este viernes por la mañana, donde hubo lluvias intermitentes, solo tienen previsto el corte de cinta que da apertura al evento ya que el acto central se realizará el domingo 10 de septiembre.

Las entradas generales al evento tienen un costo de $1000 (mil pesos) y se comienza a cobrar desde las 18 hs del viernes, sobre los números artísticos que se van a presentar, la organizadora señaló que “a las 20 hs se realizará un acto de apertura y a las 20:30 hs la presentación de la Escuela de Danzas Nuevos Aires seguidos de Omar Cantero, músico folklorista muy importante del norte argentino y el grupo Senderos del Paraguay que nos visitan por primera vez en Andresito y tienen un repertorio muy importante. Cerramos con Los Charros, que creo que es el plato fuerte del día porque mucha gente estuvo consultando a qué hora se presentan con todos sus éxitos”.

Para el día sábado las actividades comienzan desde la mañana, Solís detalló que “a partir de las 8 am tenemos la jornada técnica que rogamos que no llueva porque hay una actividad muy importante detrás de los organizadores que son diferentes instituciones que tienen que ver con la parte agropecuaria, tomando como referente principal al INTA. Eso se va a hacer en la chacra del señor Fernando Azula, en la colonia”, y agregó que las actividades continúan “a partir de las 20 hs con el Ballet de Eldorado que visita por primera vez Andresito y la pasada de distintas candidatas que vienen a participar de la coronación de la 28° reina provincial de los agricultores”, dentro de las animaciones y shows artísticos el sábado por la noche “tenemos After Day, Bacana y Julio Da Rosa y su grupo para el baile de la coronación”.

El domingo la entrada es libre y gratuita, como detalló Solís al resaltar que “desde las 9 de la mañana se hará el tradicional desfile que este año está organizado con muchos agricultores de la zona que se suman al desfile en homenaje al agricultor”, haciendo énfasis en la importancia de la actividad para la economía de Andresito, la fiesta tendrá continuidad a las 10 hs aproximadamente con el acto homenaje al dia del agricultor que incluye la entrega del premio al agricultor del año en el cual se postulan 11 productores de la zona norte.

Asimismo a las 14 hs la Asociación Ganadera llevará adelante el remate de ganado y el Club de Abuelos hará su presentación en el matinée bailable con los grupos musicales RP 2000 y Grupo Presencia, finalizando con el sorteo del bono colaboración que Solís destacó que “este año apostamos fuerte al bono porque las instituciones son las que se benefician con el bono, y los premios son aportados por cooperativas y empresas privadas que apuestan al crecimiento de la fiesta”.