Desarticulan red de fabricación y distribución de billetes falsos en Encarnación

En una exitosa operación llevada a cabo por las autoridades del Departamento de Delitos Económicos, se logró desmantelar una red involucrada en la producción y circulación de billetes falsos en la ciudad de Encarnación.

Francisco Javier Ávalos M. fue arrestado mientras se encontraba dentro de un automóvil Toyota Alion. Durante la detención, se incautó un sobre negro marcado con la inscripción “Copi Punto”, que contenía billetes falsificados con un valor total de Gs. 3.200.000.

Además, se confiscaron un teléfono celular de la marca iPhone y un pendrive. Todo esto se relaciona con el caso número 337/23, titulado “Personas Innominadas S/ Sup. H.P de Producción de Documentos No Auténticos y Circulación de Monedas No Auténticas”.

En el marco de este caso, se realizó un allanamiento en el establecimiento denominado “Copi Punto” y en una residencia particular ubicada en la calle 14 de Mayo, donde se detuvo a Aida Támara Á.

Durante estos registros, se encontraron diversas pruebas vinculadas a la falsificación de billetes, incluyendo teléfonos móviles, tijeras, sobres, fragmentos de papel y cartulinas, entre otros elementos.

Este operativo ha permitido desbaratar una organización delictiva dedicada a la fabricación y distribución de billetes falsos. Se ha documentado minuciosamente todo lo acontecido durante el procedimiento.

Según lo informado por las autoridades, la mujer trabajaba en la empresa mencionada y aparentemente se encargaba de la impresión de los «billetes», mientras que el hombre, su pareja sentimental, era responsable de poner en circulación ese «dinero», segun informó el medio Más Encarnación.