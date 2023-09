Este jueves se vuelve a reunir el INYM para definir el precio de la yerba mate: “Esperemos que se logre, pero hasta ahora no hemos recibido una oferta ni a favor ni en contra”

En el marco de las reuniones sostenidas en Buenos Aires, Jonás Pettersson, director por el sector de la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), expuso los principales desafíos que enfrentan los yerbateros.

Jonás Petterson- Santa María de las Misiones

Acerca del proceso de definición de precios para la siguiente zafra, aseguró: «Estuvimos hablando con el Ministerio de Agricultura. La situación que tenemos los productores es muy atípica». Aludiendo a los desafíos de inflación, el director resaltó que «las inflaciones de otras épocas no eran de la magnitud que tenemos hoy».

“O planteamos un precio que contemple la inflación que puede llegar a venir y que arranque a partir de ahora, o se hacen los costos de hoy con los valores que se necesitan para trabajar hoy, y con un incremento mes a mes incorporando la tasa de inflación de cada mes”, manifestó.

En relación a la posibilidad de un acuerdo de precios con la industria sin tener que recurrir al laudo, Pettersson sostuvo: «La verdad que no le veo mucha animosidad a aumentar el precio. No quiero perder la esperanza. Esperemos que se logre acá, pero hasta ahora no hemos recibido una oferta ni a favor ni en contra».

Será crucial ver cómo se desenvuelve la reunión prevista para hoy, en la que según el director por la Producción del INYM, «ya tendría que definirse el precio».

Por otro lado, el directivo se refirió a la problemática de la corresponsabilidad gremial, al señalar: «Tuvimos una reunión con la ministra de Trabajo de Nación [Kelly Olmos] y su equipo donde planteamos la situación de la corresponsabilidad gremial, los aumentos que se vienen dando y el servicio que cumple la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA)». Pettersson mostró su preocupación al mencionar que «hace un año que se vinieron dando diferentes aumentos y la obra social de los trabajadores sigue dejando mucho que desear».

Asimismo, subrayó la necesidad de tener una mayor participación de asociaciones representativas del sector en el convenio de corresponsabilidad gremial. «Solamente participan las que estuvieron en el momento en que se firmó el convenio, y nuestra asociación solicitó la incorporación al convenio», confesó, esperando obtener respuesta en breve.

Respecto a los operativos de inspección, comentó: «Nosotros le pedimos [al jefe de inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Nación] que se trabaje más en lo preventivo, que hagamos reuniones en la zona productora y que trabajemos en conjunto». En este sentido, destacó la necesidad de que «no sea algo tan chocante como sucedió» en pasadas inspecciones.

