Proponen construir un meliponario en el Salto Kuppers para preservar a las abejas nativas

Se trata de un proyecto propuesto por los guardaparques que trabajan en el salto, en conjunto con Facultad de Ciencias Forestales, para la preservación y producción de abejas nativas, el cual fue presentado ante el Concejo Deliberante (CDE), y cuya respuesta fue realmente positiva por parte de los ediles.

El plan, presentado ante el CDE, consiste en la instalación de un meliponario, idea que surgió por parte de los Guardaparques del Salto, quienes poseían una colmena de yateí, abeja amarrilla más conocida en la región. Si bien Eldorado ya cuenta con un meliponario público desde 2017, ubicado en la Facultad de Ciencias Forestales (FCF), kilómetro 3, el cual fue el primero que se organizó en la provincia, el nuevo objetivo es poder contar con un espacio para tener las abejas, donde hay abundancia de flores. Aseguran que así se contribuiría a la polinización de la ciudad y habría semillas, flores y frutos de alta calidad.

Otra de las ventajas que destacan desde el grupo de guardaparques es la contribución que significaría para mejorar la oferta a los visitantes del porque municipal. En este contexto, expresaron su compromiso de cuidar las colmenas.

Al respecto, la ingeniera forestal, Yanet Aquino, expresó que es necesario preservar a las abejas nativas y poder llegar a la sociedad y que la gente entienda la importancia de estas abejas. “Son abejas que no pican y no representan un riesgo para la sociedad. Es importante conocerlas y saber el potencial que tienen en cuanto a lo medicinal y al manejo productivo y sobre todo porque estan amenazadas y algunas especies en riesgo de extinción”, detalló. En este contexto, el primer objetivo es lograr la conservación de las abejas para poder a futuro pensar en producción a través de ellas.

La ingeniera atribuye el peligro de extinción de estas abejas al proceso de colonización que sufrió la región con la llegada de los europeos. “La mayoría de las localidades de nuestra provincia tienen árboles exóticos, todos son árboles que trajeron los europeos en la colonización y eso conllevó que en un buen tiempo no había árboles donde estas abejas pudieran anidar. Todo ese tiempo y receso que tuvieron que se desmontó para abrir ciudades hizo que las abejas queden refugiadas en los pocos espacios de monte que tenemos en la provincia”, describió. No obstante, afirmó que hay ciertas especies que supieron adaptarse a convivir con las personas, pero la gran mayoría de las especies de la provincia siempre estuvieron amenazadas por esta cuestión, ya que no supieron adaptarse a vivir con el hombre.

Entre los beneficios principales que aportan este tipo de abejas, se destaca la polinización que realizan, que, a diferencia de las abejas europeas, las más reconocidas por el común de la gente, las abejas nativas garantizan mejor mantenimiento de los bosques y la comida. Por su lado, la abeja europea, si bien supo adaptarse a la polinización de la flora nativa, el efecto que puede generar no es el mismo ni similar.

Cabe destacar que la labor de los guardaparques en este proyecto es ad honorem y los únicos gastos importantes, según confirmó la ingeniera Aquino, son los de la construcción de las jaulas, que deben contar con hierros. Asimismo, las elaboraciones de las colmenas se hacen con kiri, una madera liviana y que beneficia a las abejas nativas porque ayuda a eliminar la alta humedad que generan éstas. Además, es una madera que no se pudre fácilmente y el gasto en mantenimiento es mínimo.